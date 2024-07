Alexia Grousson

Au cours de la saison estivale, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) ne chôme pas, et même redouble de capacité. En effet, celui-ci reste bien occupé avec le camp d’été Les Griffons, où une vingtaine de jeunes se relaient chaque semaine.

Offert en français, ce camp permet de s’amuser tout en conservant et en améliorant ses habilités de la langue de Molière. Les jeunes de 4 à 8 ans participent à des activités ludiques et créatives qui sortent de l’ordinaire. Entourés par cinq animateurs, Les Griffons profitent d’un encadrement idéal.

La première semaine avait pour thème « le monde ». Toutes les activités, chants et bricolages y étaient rattachés. Par exemple, les jeunes ont réalisé des passeports et ont utilisé des autocollants pour représenter le tampon des douanes; ils ont aussi fabriqué des drapeaux de différents pays et une carte du monde. Comme sortie hebdomadaire, ils sont allés jouer aux quilles.

« C’était vraiment génial. Les sorties à l’extérieur sont toujours un moment attendu et excitant pour les jeunes. Le jeu de quilles est vraiment populaire et il crée de la compétition. Tout le monde veut réussir et monter sur le podium. Nous avons bien rigolé », relate Olivia Talbot, responsable des camps d’été.

La deuxième semaine avait pour thème « Disney ». Dans cette optique, Les Griffons ont réalisé des masques de super héros ainsi que des boucliers de Captain America. La sortie extérieure de la semaine a eu lieu au zoo Greenview, situé à Morpeth. Ce parc propose également des jeux aquatiques et une aire de jeu et de l’escalade.

« Tout le monde a beaucoup aimé voir les animaux du jardin zoologique. C’était très intéressant. Nous nous sommes baignés et avons jouer dans les divers jeux du parc. Nous avons passé une belle journée », commente la responsable.

De plus, au cours de la semaine du 8 juillet, une formation de basketball animée par Jodie Pierre, joueuse depuis son enfance, a été proposée. Il y avait des créneaux le matin et l’après-midi et une quinzaine de jeunes se sont inscrits.

« Il y avait des habitués, mais aussi d’autres jeunes qui en était à leur première expérience avec le ballon panier. J’ai été touchée par une joueuse qui m’a dit avoir tellement aimé cela, qu’elle voudrait aller à l’université pour jouer au niveau professionnel. Nous sommes vraiment occupés au Centre. Cela peut être fatigant parfois, mais les jeunes sont très attachants et j’aime vraiment ce que je fais », conclut Oliva Talbot.

Des activités telles que des randonnées, des sorties au parc ou des ateliers de cuisine font aussi partie du quotidien des jeunes. Une semaine de formation de volley-ball est prévue du 29 juillet au 2 août. Pour s’inscrire : ccfsarnia@gmail.com.

Photo (CCFS) : Les Griffons sortent chaque jour pour jouer dans les parcs de Sarnia.