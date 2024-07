Alexia Grousson

Dans le cadre du programme Bien vieillir chez soi, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) offre son aide aux aînés vulnérables de la région qui souhaitent vieillir en toute sécurité chez eux.

Les personnes âgées rencontrent des difficultés pour accomplir certaines tâches quotidiennes. L’appui apporté par le CCFL peut améliorer leur qualité de vie et leur sécurité. C’est pourquoi le programme Bien vieillir chez soi propose un grand nombre de services tels qu’une période de répit aux aidants naturels, l’entretien extérieur avec la tonte de la pelouse, le transport pour les activités du CCFL, les rendez-vous médicaux et les courses quotidiennes, l’entretien ménager (époussetage, vaisselle, poubelles et aspirateur, consultations virtuelles avec des spécialistes de la santé et dépannage technologique afin de résoudre divers problèmes informatiques.

Enfin, et pas le moindre, le CCFL propose un service de confection et de livraison de repas chauds, prêts à manger, directement au domicile des aînés. Ces derniers sont préparés par des bénévoles du Carrefour et des membres de la communauté. Au menu des deux derniers repas : des fajitas au poulet, une salade Santa Fe, des galettes de pommes de terre, des carrés de tarte au beurre et des fruits frais, desmini cheeseburgers avec des frites, de la salade de chou, des croissants accompagnés d’œufs à la coque et une salade de fruits.

Venir en aide aux aînés est un acte de compassion et de responsabilité civique qui bénéficie non seulement aux personnes concernées, mais aussi à l’ensemble de la communauté. Cela renforce les liens sociaux, tout en créant un environnement plus inclusif et solidaire, et démontre également le respect et la reconnaissance envers les aînés.

Photo (CCFL) : Des bénévoles préparent des repas pour les aînés francophones de London.