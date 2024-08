Alexia Grousson

Une nouvelle a été récemment dévoilée sur les réseaux sociaux du Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario (Réseau-femmes). Le 16 juillet, la directrice générale de l’organisme, Danielle Péladeau, a rencontré Pierre Hauss, gestionnaire en formation continue au Collège Boréal de London.

« Depuis peu, nous avons commencé un partenariat avec le Collège Boréal de Windsor. Nous avons collaboré avec le collège dans le cadre de plusieurs projets, notamment un cours pour les femmes entrepreneuses. Le campus de Windsor avait généreusement offert un cours aux femmes intéressées par la création de leur propre entreprise afin d’accroître leur autonomie et de stabiliser leur indépendance financière », relate Danielle Péladeau.

« Nous y avons également organisé un Salon pour célébrer les femmes d’affaires locales ainsi que plusieurs ateliers pour souligner la Journée internationale de la femme. J’ai cru que ce serait une excellente occasion de poursuivre cette collaboration avec les autres régions. »

Lors de cette visite, la directrice générale a signé un accord afin d’installer le bureau du Réseau-femmes dans les locaux du Collège Boréal au centre-ville de London. « M. Hauss m’a fait visiter les lieux et m’a présentée aux membres du personnel. Il m’a également montré notre futur bureau. Tout est prêt, il ne reste plus qu’à embaucher un étudiant en stage », poursuit Mme Péladeau.

La gestion du bureau se fera de la même façon qu’à Windsor. Des étudiants pourront se joindre à l’équipe au cours de leur stage. Ils seront responsables de l’accueil et de la réception téléphonique. Ils participeront également aux projets et aux ateliers liant les étudiants du campus et le Réseau-femmes.

« Nous aimons ce genre de fonctionnement où tout le monde est gagnant. Au campus de Windsor, nous avons eu la chance que des étudiantes nous rejoignent pendant leur stage. Cela s’est tellement bien passé que nous avons embauché deux d’entre elles au sein de notre équipe. Il y a tellement d’autres jeunes qui pourraient bénéficier de nos services et de notre soutien. Nous espérons poursuivre ce partenariat fructueux et être en mesure d’accueillir à la fois des clients et des étudiants », conclut Mme Péladeau.

Photo (RFSOO): Le Réseau-femmes du Sud-Ouest occupera un bureau au Collège Boréal à London.