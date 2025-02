Le dernier jour du mois de janvier, un moment fort de célébration a réuni les membres de la communauté francophone de Sarnia-Lambton, qui ont chanté ensemble le refrain de Hey! Sarnia, un hymne créé avec l’artiste YAO qui reflète leur fierté et leur identité culturelle partagée.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – L’Action

Le vendredi 31 janvier dernier, la communauté francophone de Sarnia-Lambton s’est réunie au Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) pour célébrer un jalon historique : la désignation de la municipalité en vertu de la Loi sur les services en français. Un événement marquant, couronné par le dévoilement de la chanson Hey! Sarnia, un projet collaboratif entre les membres de la communauté et l’artiste YAO, auteur-compositeur et interprète.

L’événement était animé par Tanya Tamilio, présidente du CCFS, et Patrice Dufour, vice-président du Centre culturel Jolliet, tous deux figures de proue de ce dossier de désignation. M. Dufour est revenu sur le long chemin parcouru pour obtenir cette désignation, débuté en 2018. « Six ans plus tard, nous y sommes enfin arrivés, et c’est grâce à vous tous, qui avez soutenu ce projet lors des consultations publiques, que nous pouvons célébrer aujourd’hui », a-t-il souligné devant l’assistance.

Tanya Tamilio a détaillé la genèse de Hey! Sarnia, une chanson née de la collaboration entre les membres de la communauté et YAO, qui a contribué à l’écriture des paroles et à la composition musicale. L’artiste, qui a assisté à la cérémonie en visioconférence, a exprimé sa fierté de travailler sur ce projet avec la communauté.

« Cette chanson est la vôtre. Elle est à votre image », a-t-il déclaré. Pour l’inspiration musicale, il a visité Sarnia, cherchant à capturer l’essence de la ville frontalière et de ses plages, un peu à la manière de la Californie. « Je voulais créer quelque chose de mémorable, un air accrocheur qui reste dans la tête », a ajouté YAO.

Un vidéoclip, illustrant le processus de création de la chanson, a ensuite été projeté. On y voyait des images de la conception de l’hymne, de l’écriture à la production en studio. Les interprètes de la chanson, issus de la communauté, sont Anna-Luisa Cortez, Natalie Normand et Darcy Robichaud. Le montage de la vidéo a été réalisé par David Lauzier, coordonnateur au CCFS, tandis que les arrangements musicaux sont l’œuvre de Sonny Black, YAO et Dave McArdle.

Les paroles de la chanson avaient été distribuées au public, qui a joyeusement chanté le refrain : « Hey Sarnia, Hey Sarnia, Hey, Hey Sarnia, Hey Sarnia, Hey Ya ». L’air entraînant a rapidement conquis l’assistance. YAO a alors annoncé qu’il reviendrait à Sarnia le 25 septembre, à l’occasion du Jour des Franco-Ontariens, pour célébrer avec la communauté.

Parmi les choristes, Natalie Normand a exprimé sa satisfaction d’avoir participé à ce projet. « J’ai adoré l’expérience. Participer à une chanson qui a été écrite par des personnes au sujet de l’endroit où ils vivent en français, c’est très spécial. » Elle a également souligné que, depuis la désignation officielle du 1er novembre, la francophonie à Sarnia se fait davantage sentir.

« Les entreprises font plus d’efforts pour offrir des produits en français. Les services municipaux ont adopté rapidement des services en français, et l’hôpital recrute activement du personnel bilingue. Les élèves des écoles secondaires francophones ont participé aux ateliers avec YAO, et j’espère que les jeunes s’approprieront cette chanson avec fierté », a-t-elle ajouté.

Pour Tanya Tamilio, l’un des objectifs de cette initiative était de promouvoir une francophonie active à Sarnia. « Depuis des années, nous désirons plus de visibilité, on essaie de recruter des gens pour venir vivre ici et être une destination de choix pour les francophones. Depuis qu’Improtéine a dit « Aye, même à Sarnia il y a des francophones », je me suis dit oui, il y en a plus qu’on pense. Puis, la désignation a frappé et l’on s’est dit qu’il faudrait bien avoir quelque chose de spécial à nous. C’est ainsi qu’est née l’idée de la chanson, et d’avoir un artiste pour nous aider à la composer », a-t-elle déclaré, fière de cette réussite.

Hey! Sarnia est désormais plus qu’une chanson. Elle incarne l’identité de la communauté francophone de Sarnia et marque l’essor des services et activités en français dans cette municipalité du sud-ouest de l’Ontario. Un outil d’affirmation qui, au-delà de la musique, donne une voix et une portée à la francophonie de la région.

Photo : Dévoilement de la chanson identitaire des francophones de Sarnia. Sur la photo, une des choristes, Natalie Normand (debout), chante Hey! Sarnia avec ses deux enfants et la présidente du Centre communautaire francophone, Tanya Tamilio. (Crédit : L’Action)