L’activité conçue pour favoriser l’intégration des immigrés et des réfugiés a été l’occasion de découvrir les coulisses du Service de la police. Un sentiment de sécurité et de reconnaissance mutuelle s’est ainsi installé, ce qui contribue à l’intégration sociale des nouveaux venus.

Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – L’Action

Le samedi 25 janvier, une quarantaine de personnes ont participé à une visite guidée du Service de la police de la municipalité organisée par le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL). Une occasion rare et intéressante d’aider les nouveaux arrivants à mieux comprendre le rôle du service municipal essentiel dans leur ville d’accueil.

L’initiative a donné l’occasion aux participants de découvrir les différents aspects du travail de la police locale. D’abord, une séance d’information a offert un aperçu du Service de la police, y compris son histoire, les types d’interventions, les statistiques et les possibilités d’emploi. L’objectif était de montrer aux nouveaux venus l’importance de cet acteur dans la sécurité et la cohésion de la communauté, et d’en expliquer le fonctionnement.

Puis, les visiteurs ont exploré les divers départements du Service. À travers cette démarche, chacun a compris les tâches particulières de chaque unité et voir concrètement l’impact de leurs actions pour protéger le public. De plus, ils ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur la diversité des interventions, allant des patrouilles de routine aux fonctions plus spécialisées, ainsi que sur les protocoles en place pour garantir une réponse rapide et efficace aux besoins de la population.

Enfin, les nouveaux arrivants ont observé de près les équipements de pointe qui aident la police de London à mener à bien ses missions, des véhicules d’intervention aux technologies de surveillance et de communication. Ces démonstrations ont servi à souligner l’importance des ressources matérielles dans la gestion des situations de crise et dans la protection des citoyens.

Au-delà de l’aspect informatif, cette visite a créé un espace d’échanges. L’équipe de la police a été attentive et réceptive aux questions des participants, avec des réponses bienveillantes à leurs interrogations. Cette interaction a contribué à renforcer la confiance des nouveaux arrivants envers les autorités locales et d’établir un climat de proximité et d’ouverture.

Parmi les témoignages recueillis, M. Mohamed, un nouvel arrivant à London, fait un bilan de son expérience : « Cette activité m’a confirmé que j’ai fait le bon choix en m’installant à London. Elle m’a également permis, avec mes enfants, de rencontrer d’autres membres de la communauté et de découvrir les services offerts par la police municipale. »

Rachid Barrima, coordonnateur au CCFL, a rappelé que cette initiative fait partie du programme Découvrir London, financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. « Pour les nouveaux arrivants, dit-il, cette visite est une excellente occasion d’apprendre à connaître les services qui leur sont offerts, tout en tissant des liens importants avec d’autres membres de la communauté et les autorités locales », ajoute M. Barrima.

Grâce à ces initiatives, la police de London et les autres institutions locales sont perçues non seulement comme des services publics, mais aussi comme des partenaires importants pour la construction d’une société solidaire et d’un milieu de vie sécuritaire.

Photo : Des représentants du Service de la police de London échangent avec les nouveaux arrivants. (Crédit : CCFL)