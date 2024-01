Alexia Grousson

Pour ouvrir les activités de l’année 2024, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a loué l’aréna Clearwater, le 4 janvier dernier, pour une session de patinage en famille.

« C’était une activité de dernière minute. Habituellement les plages horaires les plus abordables et disponibles sont durant la journée. Durant l’année, cet horaire ne correspond pas à nos besoins car les jeunes sont à l’école. Comme c’était encore les vacances, nous avons tenté l’expérience et c’est ainsi que nous avons proposé ce rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Une centaine de personnes ont répondu à l’invitation. C’est incroyable! », raconte Tanya Tamilio, présidente de l’organisme.

« Certains jeunes qui avaient apporté leur bâton de hockey, casque et rondelles

ont également pu profiter d’un coin de la patinoire pour pratiquer leurs lancers. Il y avait aussi un couple qui faisait du patin main dans la main et qui était tellement heureux d’être là. C’était beau à voir. Après la période de patinage, tout le monde a été convié au CCFS pour manger de la pizza.

« Manger et jaser tous ensemble, c’était ce dont nous avions besoin pour commencer parfaitement cette nouvelle année. Nous voulons refaire cette activité avec deux créneaux horaires, un dédié à ceux qui veulent jouer au hockey et l’autre pour patiner », conclut Mme Tamilio.

Photo (CCFS) : Le CCFS a donné rendez-vous à sa communauté pour patiner.