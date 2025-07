Le Centre communautaire francophone de Sarnia–Lambton a une fois de plus accueilli la diversité. Le 28 juin dernier, près de 180 personnes se sont réunies pour le souper-spectacle multiculturel, un événement annuel important dans la communauté, tant francophone qu’anglophone.

Olaïsha Francis, IJL – Réseau.Presse – L’Action

Depuis plusieurs années, le souper-spectacle multiculturel bénéficie du soutien du programme Canada en fête, qui encourage les célébrations culturelles partout au pays. Dans une ambiance conviviale, deux options s’offraient aux participants pour le souper : le Passeport découverte, donnant accès à un nombre limité de kiosques et le Passeport mondial, offrant un accès complet à tous les échantillons culinaires. Ce concept invite à un voyage gustatif de table en table, avec des saveurs venues du Liban, de l’Inde, de la Jamaïque, d’Haïti, de la Colombie et bien d’autres.

À Sarnia, cela prend la forme d’un véritable tour du monde culinaire et artistique, qui rassemble les traditions de 14 pays et offre une plateforme d’expression à de nombreux talents, dont plusieurs nouveaux arrivants.

Chaque bouchée était une invitation à la découverte. Des mets comme le poulet Jerk, le taboulé libanais, les épices indiennes ou encore le riz djondjon haïtien ont fait le bonheur des convives. « Ce souper offre un côté inclusif pour les bilingues. On voit des gens qu’on n’a pas l’habitude de voir. C’est un réel moment de partage », a confié Tanya Tamilio, présidente de l’organisme.

À la suite du repas, la soirée s’est animée avec une série de spectacles multiculturels mettant en vedette la richesse artistique des communautés présentes. Un moment fort a été la prestation de Sebastian Pardo, un jeune colombien de 10 ans, qui a chanté en s’accompagnant de son charango, un petit instrument à cordes des peuples autochtones des Andes. Cette prestation a été applaudie, et a montré le talent des jeunes et leur culture.

Le public a également été transporté par la troupe de danse Latin Fire, des danses traditionnelles Tadjiks, des percussionnistes et des musiciens dominicains qui ont contribué à faire vibrer la salle tout au long de la soirée.

Pour Tanya Tamilio, ce genre d’événement est bien plus qu’un simple repas festif. « Les artistes ont démontré leurs talents avec beaucoup de fierté. C’est aussi un moment d’éducation culturelle, où chacun apprend des autres et où les liens communautaires se renforcent. »

En réunissant francophones et anglophones, nouveaux arrivants et résidents de longue date, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton réussit à dépasser les barrières linguistiques et culturelles. À travers la gastronomie, la musique et la danse, ce souper-spectacle confirme que la nourriture est un langage universel.

Avec son succès, le souper-spectacle multiculturel de Sarnia devient un événement clé du calendrier communautaire. Il montre bien la cohésion sociale et l’ouverture d’esprit qui existent dans cette région du sud-ouest de l’Ontario.

Photo : Le buffet proposait les saveurs du Liban, de l’Inde, de la Jamaïque, d’Haïti et de la Colombie. (Crédit : CCFS)