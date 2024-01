Alexia Grousson

Le programme Bien vieillir chez soi, offert par le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), a pour but d’aider les aînés de langue française de la région à vieillir chez eux en sécurité, tout en étant accompagnés physiquement. En plus du service de transport existant pour les rendez-vous médicaux, les courses quotidiennes et les activités du CCFL, de nouveaux services débuteront prochainement.

En 2024, il y aura un service de livraison de repas préparés une fois par mois, un accès à Franco-Santé London et à des soins de santé virtuels, des appels téléphoniques de 30 à 60 minutes pour briser la solitude chez les aînés, un service de dépannage à domicile en cas de problème technologique, comprenant l’intervention de bénévoles spécialisés pour résoudre des soucis informatiques tels que l’installation de matériels, les mises à jour de logiciels, l’élimination de virus ou les difficultés avec les téléphones.

Le CCFL offrira aussi une période de répit pour les aidants naturels grâce à un bénévole qui prendra la relève, laissant ainsi du temps pour des activités quotidiennes, un service d’entretien ménager léger (aspirateur, vaisselle, etc.), un service d’entretien à l’extérieur de la maison (tonte de la pelouse, déneigement) ainsi que des visites sociales à la maison par des bénévoles offrant un soutien moral à travers leurs activités ou pour sortir de l’isolement.

Le CCFL est vraiment heureux de proposer de nouveaux services pour les aînés francophones. L’organisme est toujours à la recherche de bénévoles pour aider à les réaliser. Pour vous inscrire, en tant que bénévole ou aînés, consultez le site du CCFL, ccflondon.ca/bien-vieillir-chez-soi, téléphonez au 519 673-1977 ou envoyez un courriel à olden.toue@ccflondon.ca.

Photo (CCFL): La navette du CCFL permet, entre autres, d’accompagner les aînés à leurs rendez-vous médicaux