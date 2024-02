Le gouvernement vient d’annoncer l’octroi du financement nécessaire à l’agrandissement des services de garde offerts à l’École élémentaire catholique Saint-Dominique-Savio à Owen Sound. Le ministère de l’Éducation soutient le Conseil scolaire catholique (Csc) Providence avec un investissement total s’élevant à près de 2,3 millions $. Cet agrandissement créera 10 places supplémentaires en services de garde éducatifs à l’enfance dans la région de Bruce-Grey-Owen Sound.

À l’heure actuelle, le service de garde qui se trouve à l’école Saint-Dominique-Savio offre des services pour les enfants de moins de 4 ans ainsi qu’aux élèves d’âge scolaire. Le financement du gouvernement permettra l’ajout d’un service pour les tout-petits âgés entre 18 et 30 mois.

« Nous sommes déterminés à construire et à agrandir des écoles plus rapidement, dans le cadre de notre engagement visant à moderniser les établissements scolaires dans les communautés à croissance rapide, a déclaré le ministre de l’Éducation Stephen Lecce. Nous sommes fiers de financer cet agrandissement crucial à l’ÉÉC Saint-Dominique-Savio pour les familles d’Owen Sound, tout en veillant à augmenter le financement et le personnel et à mettre l’accent sur le retour aux éléments fondamentaux pour ce qui est de l’acquisition de compétences en lecture, en écriture et en mathématiques afin que les élèves obtiennent leur diplôme en toute confiance, en sachant qu’ils pourront réussir dans des carrières bien rémunérées. »

Le président du Csc Providence, Jacques Kenny, applaudit cette nouvelle : « Le Csc Providence tient à remercier le ministère de l’Éducation pour ce financement. Il nous permettra d’agrandir les locaux dédiés aux services de garde de l’école. C’est une excellente nouvelle pour les familles qui recherchent des services de garde d’enfants francophones. Nous nous réjouissons de pouvoir entamer les prochaines étapes de réalisation des travaux ».

« Nous sommes très heureux que le gouvernement de l’Ontario ait reconnu les besoins grandissants des familles francophones de la région d’Owen Sound. Ce projet d’agrandissement permettra de mieux desservir nos communautés scolaires catholiques de langue française. L’ajout de places en garderie est primordial pour la construction identitaire francophone et catholique des enfants de notre région. Nous sommes très reconnaissants et remercions le ministère de l’Éducation pour ces mesures concrètes », a déclaré Carolyn Bastien, directrice de l’éducation.

Le Csc Providence assure l’éducation à près de 9500 élèves, répartis dans 23 écoles élémentaires et 8 écoles secondaires. En plus d’avoir le plus haut taux de diplomation de l’Ontario (97,9 %) parmi tous les conseils scolaires francophones et anglophones, le Conseil offre des programmes visant la réussite de tous les élèves, un enseignement basé sur les valeurs catholiques, un français de haute qualité et un certificat de bilinguisme.

Source : Csc Providence

Photo : L’école élémentaire catholique Saint-Dominique-Savio à Owen Sound