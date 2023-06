Alexia Grousson

Le Collège Boréal de London a accueilli les finissants de 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un dîner-rencontre, le 6 mai, dans ses nouveaux locaux.

N’ayant pas pu faire de cérémonie durant la pandémie de covid, les dirigeants du Collège ont eu l’idée de réunir les cohortes des trois dernières années avec celle de l’année en cours pour offrir aux anciens étudiants victimes des conséquences de la pandémie la chance d’avoir eux aussi leur graduation. Environ 85 personnes ont répondu à l’appel.

Abdoulaye Sako, gestionnaire régional, les a remerciés et a résumé les programmes offerts par le Collège Boréal. Plusieurs partenaires étaient également sur place : Jean-Baptiste Ntakoma, directeur général de la London French Daycare, Anne Ericksson, coordinatrice de la garderie La ribambelle et professeure au collège et Pakinam Ghaly, directrice du programme L’Escale du Carrefour communautaire francophone de London.

« Les finissants qui ont rempli toutes les conditions reçoivent leur certificat de préapprentissage donnant accès à la deuxième partie de leur formation. Deux étudiantes, une de London et une de Hamilton, ont reçu également un prix d’encouragement pour leur motivation pendant la formation. Ce prix correspond à un montant de 150 $ », confirme Sourou Jean-Luc Adjalla, coordonnateur du programme Praticien du développement de l’enfant au Collège Boréal.

« On ne s’attendait pas à autant de monde. Nous étions vraiment étonnés. Plus de 80 % des étudiants sont venus, de même que presque tous nos partenaires et les professeurs. Nous étions heureux de pouvoir vivre ce genre d’événement après quelques années d’absence », conclut M. Adjalla.

Photo : Pakinam Ghaly remet un certificat à Max Kapamba, une finissante de 2022.