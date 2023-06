Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé, le 12 mai, une connexion communautaire pour célébrer la fête des Mères.

Une vingtaine de personnes ont participé à l’activité. « Cette rencontre avait pour but de tisser des liens entre les nouvelles arrivantes et celles qui sont déjà installées ici. Elles ont pu échanger et discuter sur différents sujets », explique Ramona Costantin, travailleuse en établissement dans les écoles.

Pour l’occasion, le CCFL a fourni le repas et a offert une rose à chacune des femmes présentes. Il y avait aussi de la musique pour créer une atmosphère de détente.

« Les participantes ont beaucoup aimé la soirée. C’est important que les nouvelles arrivantes puissent sortir de chez elles, échanger et rencontrer du monde pour créer des liens d’amitié. J’ai beaucoup aimé la réaction de ces femmes lorsque l’on a donné les roses. Elles étaient touchées et tellement heureuses. La joie se lisait sur leur visage. C’était un moment très émouvant », conclut Mme Costantin.

Photo : Femmes et enfants à la célébration