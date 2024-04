Alexia Grousson

Pour une neuvième année consécutive, le tournoi annuel de badminton des six écoles élémentaires du Conseil scolaire Viamonde de London, Sarnia et Windsor a eu lieu dans le gymnase de l’École secondaire de Lamothe-Cadillac de Windsor, le 6 mars.

Chacune des équipes des écoles élémentaires La Pommeraie, La Tamise, Marie-Curie, Les Rapides, L’Envolée et Louise-Charron était composée de 20 joueurs de 5e et 6e années pour un total de 120 participants. Ils se sont affrontés en compétition simple et en double. Les arbitres étaient des élèves de l’école de Lamothe-Cadillac.

En ce qui concerne l’école La Pommeraie de London, 3 filles et 3 garçons ont joué dans la catégorie simple et 7 équipes se sont affrontées dans la catégorie double.

« Nous avons demandé à tous les joueurs ce qu’ils préféraient : jouer en équipe ou seul. Mais ils ne peuvent pas jouer dans les deux catégories. Nous avons passé la journée à pratiquer ce sport en parlant français. C’était vraiment beau à voir. Il régnait une belle atmosphère et un bel état d’esprit sportif entre les équipes », commente Érica Ionas, enseignante à La Pommeraie.

Pour la remise des prix, les gagnants des première, deuxième et troisième places ont reçu des médailles. Le total des points de chaque élève a permis le classement final des écoles, dont les trois premières ont reçu des bannières d’honneur.

Pour La Pommeraie, Ryan a obtenu la seconde place dans la catégorie garçon simple, Sabrina la première place dans la catégorie fille simple et Hania et Safia ont raflé l’or pour les filles en double. Le cumul total des points offre à l’école la bannière de la deuxième place du classement au tournoi de badminton 2024, derrière l’école Louise-Charron.

Félicitations à tous!