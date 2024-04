Alexia Grousson

Le 23 mars, au Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), s’est déroulée la soirée de célébration des finissants des programmes Parcours d’accès vers les services en petite enfance et Leadership organisationnel codirigés par le CCFL et le Collège Boréal de la cohorte du 1er avril 2023 et 30 mars 2024. Une centaine de personnes ont assisté à l’activité.

« Le programme Parcours d’accès vers les services en petite enfance offre une introduction au secteur de l’éducation de la petite enfance en dispensant une formation spécifique au secteur et une expérience professionnelle aux demandeurs d’emploi qui pourraient rencontrer des obstacles.

« Le programme Leadership organisationnel vise les travailleurs en poste dans le secteur de la garde d’enfants qui souhaitent améliorer leurs compétences et progresser dans leur carrière. », rappelle Manon Guillemette, gestionnaire du Parcours d’accès en service à la petite enfance au CCFL.

En début de soirée, Michael Shannon (Collège Fanshawe), Pierre Hauss et Martine Marques (Collège Boréal) et Paulette Desjardins (CCFL) se sont adressés tour à tour à l’auditoire.

« J’ai remercié tous nos partenaires, notre équipe et tous les finissants pour avoir fait le choix d’un travail dans le domaine de la petite enfance, car c’est un secteur en pénurie de main-d’œuvre. Il y a un grand manque de personnel alors que la communauté a besoin de plus de places disponibles dans les garderies », commente-t-elle.

Trois finissants – Carole Blais, Basile Mitumpu Nsiona et Victoria Adeniyi – ont remercié les enseignants pour leur suivi et ont partagé leurs impressions face au programme.

Puis, chacun des participants des deux programmes a reçu un tablier et une plaque. En plus du nom du récipiendaire, sur la plaque étaient mentionnées les qualités que leurs camarades leur avaient attribuées. La remise du certificat de la formation se fera à une date ultérieure, quand toutes les expériences de travail auront été complétées.

S’en est suivi le repas avec un temps de réseautage et la prise de photos souvenirs, avec un emplacement prévu à cet effet.

« Il y a eu quatre cohortes de chercheurs d’emploi pour Parcours d’accès vers les services en petite enfance. Trente-cinq participants ont terminé le programme avec succès et 12 autres sont encore en stage ou à la recherche d’un stage pour terminer le programme. Pour l’autre programme, nous avons eu 3 cohortes et 24 participants l’ont terminé avec succès. Nous attendons une réponse du Ministère pour voir si une nouvelle cohorte pourra recevoir la même opportunité l’année prochaine », conclut Mme Guillemette.