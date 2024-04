Alexia Grousson

Être bénévole, c’est offrir gratuitement ses talents et de son temps pour un organisme. C’est être dévoué à une cause, y consacrer son énergie en plus de sa vie personnelle. Pour remercier ses bénévoles, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) organise chaque année un gala de reconnaissance pour ses francophones exemplaires. La soirée présentée dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, a eu lieu le 5 avril au Sarnia Riding Club et avait pour code couleur, le noir et le blanc.

« C’est important pour nous de remercier ceux qui en font beaucoup pour la communauté. Nous voulons les remercier publiquement pour leur engagement dévoué. Nous espérons aussi que leur bel exemple motivera d’autres francophones à s’engager dans le bénévolat », affirme David Lauzier, coordonnateur de la programmation au CCFS.

Après le repas, les animateurs David Lauzier et Olivier Lacasse ont annoncé le début de la cérémonie.

Pour la catégorie Enseignant exemplaire, Charles Kouassi, représentant l’Association des enseignants franco-ontariens, a remis le prix à Martin Carrier. « Nous avons invité l’AEFO pour la remercier de sa généreuse contribution de 6000 $ en 2023. Avec ce soutien, nous avons appuyé des élèves et des familles francophones dans le besoin, confirme M. Lauzier

« Quant à Martin Carrier, c’est un enseignant exemplaire. Il est engagé dans les activités parascolaires, il participe à beaucoup d’événements francophones dans la région et il en fait la promotion à son école, avec ses élèves et le personnel. »

Pour la catégorie Soutien extraordinaire dans la communauté, le directeur de l’éducation du Conseil scolaire Viamonde, Michel Laverdière, a remis le prix à Jennifer Rowe.

« Nous remercions M. Laverdière pour son appui envers notre communauté. Grâce à au projet jeunesse, le CCFS bénéficie d’une offre d’emploi de 240 heures pour un étudiant au cours de l’été. Quant à Jennifer Rowe, depuis dix ans elle s’occupe des déjeuners chaque semaine à l’école. Elle fait l’épicerie, aide aussi à les préparer et à les distribuer. Et tout ça, bénévolement », commente le coordonnateur.

Pour les catégories Étudiant exemplaire (14-18 ans) et Jeune adulte (19-30 ans), le surintendant de l’éducation du Conseil scolaire catholique Providence, Yves Mainville, a remis le prix à Griffin McGregor et à Samuel Boily-Dufour.

« Le Conseil Providence a appuyé notre projet Sac à dos, où plus de 65 sacs remplis de matériel scolaire ont été offerts aux familles francophones dans le besoin. Nous voulions le remercier tout comme Griffin McGregor, un élève exemplaire. Il a été le vice-président de son école, a aidé en tant qu’esprit scolaire. Il est le représentant de la pastorale, aide toujours aux déjeuners, dirige le cercle d’ados francophones et ses activités. À une occasion, il est resté après les heures de travail pour veiller à ce qu’un jeune soit escorté jusqu’à la voiture de ses parents. Il ne se plaint jamais. Il travaille dur et aide dans l’ombre chaque fois qu’il le peut », relate M. Lauzier.

Quant à Samuel Boily-Dufour, il montre l’exemple à ses élèves en les encourageant à participer aux activités organisées par les organismes francophones. Il excelle dans la ligue d’improvisation de Sarnia et il crée une cohésion entre l’école et la communauté par le biais de cet art.

Pour la catégorie Participation communautaire constante, la coordonnatrice du Club des aînés du CCFS, Ginette Prévost, a remis le prix à Angela Ventura. Le CCFS a choisi Mme Prévost pour ce prix car c’est une passionnée de la francophonie ainsi que dernière récipiendaire de ce prix. Quant à Angela Ventura, bien qu’elle ne parle pas français, elle est toujours présente aux activités du CCFS, que ce soit la peinture, des réunions, des soupers ou des activités d’autres organismes francophones, que ce soit la paroisse, les Dames de Ste-Anne, le Centre culturel Jolliet, les activités de la communauté latine et du Centre Kiwanis. De plus, avec le LIP, elle appuie les nouveaux arrivants.

Pour la catégorie Bénévole à tout faire, la présidente du CCFS, Tanya Tamilio, a remis le prix à Marc-André Côté.

« Nous avons demandé à notre présidente de remettre le prix à Marc-André Côté car nous le qualifions d’être une perle rare. Il dit toujours oui quand on lui demande d’aider lors d’une activité. Même s’il n’est pas mandaté de faire du bénévolat à cette occasion, il est quand même le premier à passer le balai quand l’activité est terminée. Et il le fait depuis des années », relate le coordonnateur.

Pour les catégories Emploi francophone et Étudiant bénévole exemplaire, le député provincial de Sarnia-Lambton, Bob Bailey, a remis le prix à Mouna Baalbaki et à Bradford Silverthorne. M. Bailey a également remis le prix de la lieutenante-gouverneure pour l’action bénévole communautaire des élèves à Bradford Silverthorne.

« Nous avons invité M. Bailey pour le remercier de son appui constant envers la francophonie. Notre gagnante pour cette catégorie travaille d’arrache-pied pour le renforcement de la francophonie auprès des partenaires anglophones. Mounia Baalbaki est dévouée à son travail pendant la journée et elle en fait beaucoup plus en soirée.

« Quant à Bradford, c’était une surprise pour tout le monde. C’est nous qui avions soumis sa candidature pour le prix alors nous étions fiers de pouvoir lui remettre. Ce prix rend hommage aux élèves qui non seulement effectuent le nombre d’heures de bénévolat exigé pour l’obtention du diplôme, mais le dépasse. C’est exactement Bradford », conclut David Lauzier.

Les huit gagnants ont reçu un certificat de reconnaissance ainsi qu’un panier personnalisé rempli de produits franco-ontariens.