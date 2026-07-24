Le souper-spectacle multiculturel du CCFS connaît un grand succès

Le 27 juin, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a réuni plus de 240 personnes à l’occasion de son traditionnel souper-spectacle organisé dans le cadre de la Journée canadienne du multiculturalisme.

Cette activité, qui a attiré une foule record, avait pour objectif de mettre en valeur la diversité culturelle qui façonne la région en invitant les participants à découvrir des saveurs, des musiques et des traditions provenant des quatre coins du monde.

Au total, 22 pays étaient représentés, dont 19 par le biais de mets préparés par des membres de la communauté. Les convives choisissaient entre différents forfaits pour déguster plusieurs spécialités culinaires, transformant chaque table en une nouvelle escale gastronomique. Le Canada occupait également une place de choix grâce à des recettes traditionnelles préparées par Rachelle et Paul Bourgeois, qui ont servi des fèves au sirop d’érable, ainsi que Francine Drapeau, qui a offert du sucre à la crème pour dessert.

Pour Tanya Tamilio, présidente du CCFS, cette célébration revêt une importance grandissante dans un contexte où la population locale se diversifie. « Notre communauté évolue, c’est une réalité à laquelle nous devons nous adapter. Cette activité est sans contredit ma préférée parce qu’elle rassemble les gens. Tout le monde est heureux de partager un repas, de découvrir d’autres cultures et de créer des liens. C’est un immense moment de partage », souligne-t-elle.

L’édition 2026 proposait plusieurs nouveautés, notamment l’ajout de spécialités culinaires provenant de l’Algérie, de la Jamaïque, de la Thaïlande, du Brésil, de l’Irlande ainsi que d’un pays d’Afrique de l’Est. La programmation artistique s’est également enrichie avec la participation d’un groupe de femmes philippines qui a présenté un défilé de costumes traditionnels. « Nous étions particulièrement heureux de les accueillir, puisque la communauté philippine représente aujourd’hui le deuxième groupe d’immigration en importance à Sarnia », précise Mme Tamilio.

Les spectateurs ont aussi assisté à des prestations du groupe de danse swahili Yes Youth Woman ainsi qu’à une performance d’un groupe autochtone, qui a partagé des chants, des récits et des prestations de tambour traditionnel. La soirée s’est conclue avec un spectacle de Willy Aristide, tandis que des participantes proposaient un atelier de henné.

L’engouement du public a marqué les organisateurs. « Les gens sont venus en très grand nombre; il y avait pratiquement une file d’attente à l’entrée. L’ambiance était extraordinaire », conclut Tanya Tamilio.

Le CCFS a également profité de cette soirée rassembleuse pour dévoiler les quatre premières affiches du projet Franco 50, une initiative destinée à souligner l’histoire et la contribution de la francophonie dans la région.

Photos (Crédit CCFS) : 7314 : Le traditionnel souper-spectacle multiculturel a attiré une foule record.