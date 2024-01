L’Action

En décembre dernier, les membres du Carrefour des adultes et aînés francophones (CAAF) se sont réunis pour célébrer les anniversaires de Joanne Gray, Yolie Marchand et Luisa Tremblay. Mme Tremblay, qui fêtait ses 95 ans, est « une personne amusante avec un humour incroyable qui fait rire tout le monde et qui est toujours prête pour faire des activités », affirme Lorraine Lafond, coordinatrice de l’organisme.

La trentaine de participants ont apprécié l’activité tout en écoutant et en chantant des airs de Noël. Ils ont mangé de la soupe, des sandwichs et des gâteaux festifs.

« Ce fut également une opportunité de parler des diverses émotions, parfois difficiles, que certains peuvent ressentir à l’approche des Fêtes de fin d’année, ainsi que de l’importance des interactions sociales et de l’appui qu’offre Accès Franco-santé London. Soyez à l’écoute de vos émotions, soyez indulgent envers vous-même et n’hésitez pas de prendre une pause et de demander de l’aide si vous en avez besoin », pouvait-on lire sur les réseaux sociaux de l’organisme.

Photo (Courtoisie du CAAF) : Luisa Tremblay (au centre) célébrait son 95e anniversaire de naissance.