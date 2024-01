Le 20 décembre, dans ses bureaux de London, le Carrefour des femmes du Sud-Ouest clôturait ses activités annuelles par une célébration du temps des Fêtes ayant pour thème Noël chez nous qui a rassemblé 31 personnes. Les participantes ont échangé sur le déroulement de cette fête dans leur pays d’origine et une discussion comparative a eu lieu autour du thème. Plus de 110 bons-cadeaux et des dons ont été remis aux participantes. C’est dans cette ambiance que l’année 2023 a pris fin au Carrefour des femmes.

Photo (courtoisie du Carrefour des femmes) : Les participantes ont reçu des bons-cadeaux et des dons du Carrefour des femmes.