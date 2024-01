Alexia Grousson

Pour terminer l’année en beauté, la collaboration entre plusieurs organismes francophones de Sarnia-Lambton a permis l’organisation du traditionnel souper-spectacle de fin d’année, le 9 décembre, au Centre culturel francophone de Sarnia-Lambton (CCFS).

En plus du CCFS, le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ), le centre On y va, les Dames de Ste-Anne et les Chevaliers de Colomb ont prêté main-forte pour la préparation de l’événement et le centre On y va a animé plusieurs activités pour les enfants.

Le CCFSL s’est occupé du repas : un buffet composé de plats typiques du temps des Fêtes tels que de la dinde, de la farce, des pommes de terre en purée, des légumes et des tourtières. Il y avait aussi des salades et des desserts tels que des gâteaux et de la tarte à la citrouille.

Puis, un invité surprise a fait son apparition pour le bonheur des plus jeunes. Venu tout droit du pôle Nord, le père Noël a rendu visite aux francophones de Sarnia. Dans sa hotte, il a apporté des cadeaux pour la soixantaine d’enfants présents. Les cadeaux étaient adaptés à chaque âge (les moins d’un an ont reçu des objets à mâchouiller, d’autres ont eu du bricolage, des jeux, des écouteurs, etc. … sans oublier des friandises!

« Les enfants ont beaucoup aimé voir le père Noël. Ils étaient étonnés que celui-ci connaissait leur nom et leur offrait un cadeau personnalisé », raconte Normand Prévost, président du CCFJ.

Enfin, le CCFJ avait invité le groupe Hey Wow! Celui-ci a joué ses plus beaux airs pendant 90 minutes et fait danser toutes les générations présentes.

« Tout le monde a apprécié la soirée. Les convives ont trouvé la dinde bien juteuse et se sont bien amusés sur la piste de danse. Nous pensons déjà au prochain souper des Fêtes et à une nouvelle formule pour que tous puissent profiter de l’événement », conclut la présidente du CCFS, Tanya Tamilio.

Photo (CCFSL) : La famille Prévost pose avec le père Noël.