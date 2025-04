Alexia Grousson

Le Plan stratégique 2025-2030 du Collège Boréal, intitulé Horizon 2030 : Réussir ensemble, définit les orientations pour les cinq années à venir. Élaboré à la suite d’une vaste consultation, il repose sur quatre grands axes : accompagnement, impact communautaire, agilité et durabilité.

Ce plan réaffirme l’engagement de Boréal envers l’excellence académique, le soutien aux communautés francophones et l’innovation. Il a pour objectif de renforcer la réussite des étudiants, promouvoir la collaboration avec les partenaires et favoriser la responsabilité sociale, tout en consolidant la position du Collège Boréal comme un leader de l’enseignement postsecondaire en Ontario pour les francophones.

Daniel Giroux, président du Collège Boréal, a présenté ce nouveau plan dans le cadre d’une tournée régionale dans le Centre-Sud-Ouest.

Le dernier plan stratégique comportait trois axes : accessibilité, qualité et visibilité. Au cours des dernières années, le Collège Boréal a offert des programmes et des services qui répondent aux besoins des étudiants, des clients et des employeurs. Par exemple, il était le seul Collège à proposer un bac de quatre ans dans les campus de Toronto et de Sudbury.

De plus, pour se diversifier, en septembre le Collège offrira quatre formations supplémentaires, dont une en comptabilité et une en ressources humaines, un bac de trois ans en technologie de l’information, et 14 programmes en ligne. Autre nouveauté : une rentrée scolaire au mois de janvier, qui a eu beaucoup de succès.

Boréal se développe également à l’international avec deux nouveaux campus, un à Tunis, en Tunisie, et un à Rabat, au Maroc. En 2013, ces campus accueillaient une trentaine d’étudiants internationaux alors qu’aujourd’hui, il y en a 1317 provenant de 34 pays. Ceci est une preuve de l’accroissement de l’immigration francophone en Ontario, qui est passé de 1,56 % en 2015, à 9,58 %, en 2025.

« Le visage de la Francophonie change. La croissance vient de l’immigration francophone. Les nouveaux arrivants doivent passer par l’enseignement postsecondaire, car c’est un moyen indispensable pour une reconnaissance de leurs crédits. De plus, la question de l’employabilité est beaucoup plus facile par la suite », commente le président.

Le Collège Boréal veut accompagner les étudiants, le personnel et la clientèle vers la réussite. Pour faire une différence, cela passe par une approche personnalisée et individuelle. Daniel Giroux a cité sa propre expérience : « Cela fait 30 ans que je grandis avec le Collège Boréal. Je suis passé de personnel de soutien, à la direction des finances, puis vice-président de l’enseignement et président du Collège. Je veux que tous aient la même possibilité. »

Grâce à son ancrage local et son rayonnement international, Boréal joue un rôle essentiel en unissant les francophones et les francophiles, contribuant ainsi à l’enrichissement de la culture et au développement des communautés qu’il soutient. Pour rester à la pointe de l’innovation et ajuster son offre, Boréal anticipe activement les tendances émergentes, les imprévus et les évolutions. Il s’engage également dans le développement durable.

« C’est important de prendre du recul, de revoir ce qu’on a fait et ce qu’on a dit. Quels programmes sont en demande? Lesquels devons-nous arrêter car plus pertinents ? Il faut s’adapter au changement et être flexible », conclut Daniel Giroux.

Quant aux valeurs et aux principes décisionnels accompagnant le Plan stratégique, le Collège Boréal en a choisi cinq. Les valeurs sont la collaboration, l’engagement/la passion, la redevabilité, le respect et l’ouverture. Les principes décisionnels comprennent la qualité, la visibilité financière, la flexibilité/innovation, la responsabilité sociale et l’efficience. Ils englobent les croyances et les qualités importantes que tout comportement devrait refléter, ainsi que les lignes directrices à se remémorer lors de prise de décision.

Les objectifs du Collège Boréal sont d’atteindre des buts à court, moyen et long termes, d’être solide financièrement et efficace, ainsi que de se démarquer des autres par une équipe passionnée.

Photo (Alexia Grousson) : Daniel Giroux, président du Collège Boréal