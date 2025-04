Accès aux soins, prévention et bien-être étaient au cœur de la Foire sur la santé et le bien-être des personnes noires de London. L’événement visait à renforcer l’autonomie des participants en leur offrant des outils concrets pour mieux gérer leur santé et comprendre les défis particuliers de la communauté noire.

Yolande Melono – IJL Réseau.Presse – L’Action de London-Sarnia

Apprendre auprès d’experts locaux en santé, se connecter aux ressources communautaires et obtenir des renseignements sur les enjeux de santé qui affectent de manière disproportionnée les personnes noires et leurs familles : voilà les objectifs que s’était fixés la Foire sur la santé et le bien-être qui s’est tenue récemment à London, dans le Sud-Ouest ontarien.

Selon l’Association canadienne de la santé publique, les iniquités en santé persistent partout au Canada et touchent différemment les couches structurellement défavorisées dont les communautés autochtones, les personnes noires, racisées et à faible revenu.

Offerte gratuitement, cette foire a été salutaire. Les 150 participants ont été avisés sur les problèmes de santé propres à la communauté noire et ont reçu de l’information pour y faire face, et ce, par le biais de conférences, de séances interactives et de divers kiosques.

Cinq conférenciers qui, par le biais des thématiques proposées – Différences raciales et ethniques dans le diabète et ses complications, De la sensibilisation à l’action : gérer l’hypertension pour un avenir plus sain , Santé mentale et bien-être des jeunes Noirs dans le monde d’aujourd’hui, La drépanocytose (maladie génétique du sang) dans notre communauté, Surreprésentation des familles noires dans le système de protection de l’enfance et besoin de familles d’accueil noires – ont renseigné le public sur ces maladies courantes parmi les personnes noires. Des sujets respectivement abordés pendant des séances interactives d’une heure par les médecins Julia Creider, Radha Joseph, Jedrin Ngungu , Ziad Solh et l’intervenante Tendai Utete.

Les visiteurs ont ensuite circulé entre les différents kiosques où étaient rassemblées une vingtaine d’organisations afin d’y obtenir des renseignements supplémentaires, de s’enquérir des soutiens communautaires et des services proposés par chaque organisme. « Sur place, Accès Franco-Santé de London (AFSL) a notamment présenté le nouveau service de navigation de santé noire francophone », a précisé la cheffe d’équipe Danielle Tobin.

Franck Tshunza, père accompagné de ses trois enfants, s’est dit heureux de la qualité des renseignements reçus. « Nous avons cheminé, à cœur ouvert et l’esprit curieux, découvrant l’importance de la prévention et du soutien communautaire. Une journée riche en réseautage et en apprentissages sur la drépanocytose et la santé mentale des jeunes Noirs », a-t-il témoigné.

Pour la cheffe d’équipe d’Accès Franco-Santé de London, l’événement a été très satisfaisant. « Cette foire a rassemblé la communauté. Les participants se sont renseignés sur les questions de santé qui atteignent de manière disproportionnée les personnes noires et d’autres sujets majeurs », a souligné Mme Tobin.

Désormais mieux outillée, la communauté noire pourra mieux gérer ses ennuis de santé de manière préventive ou curative.

Photo : Cathy Wood, responsable de la santé des Noirs au London Health Sciences Centre, souhaite la bienvenue aux participants. (Crédit : AFSL)