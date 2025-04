Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) s’est transformé, le vendredi 28 mars, en une salle d’évasion immersive géante offrant aux participants une expérience unique en son genre.

Grâce à la contribution de l’organisme Évasions Mobiles et du Conseil scolaire catholique Providence, l’espace habituellement dédié à diverses activités sociales et culturelles, s’est transformé en un véritable terrain de jeu faisant le bonheur des amateurs d’énigmes et de défis intellectuels.

Pendant un temps limité, les équipes devaient résoudre des casse-têtes, déchiffrer des indices et travailler ensemble pour s’échapper avant que le chronomètre n’atteigne zéro. Cette initiative permet de stimuler la collaboration et la réflexion stratégique tout en apportant une touche ludique à la vie communautaire. Cette expérience promet de renforcer les liens sociaux tout en offrant un divertissement stimulant pour tous les âges.

« Il y avait trois salles d’évasion, chacune prenait un maximum 30 minutes. Les équipes devaient résoudre les énigmes avant ce temps imparti pour gagner un indice permettant d’accéder à la salle suivante. La dernière pièce, où se trouvait le prix final, renfermait un coffre-fort dans lequel étaient déposés une clé et un drapeau franco-ontarien. Tout était basé sur le thème de la Francophonie », relate Mouna Baalbaki, trésorière du CCFS.

Chaque équipe passait à tour de rôle, toutes les 45 minutes. En attendant son tour, le CCFS avait prévu d’occuper les autres participants avec une soirée karaoké et un repas composé de hamburgers.

« C’était une soirée familiale, il y avait des personnes de tous âges. Nous avons bien ri, et même le Centre a eu son équipe. Les jeux d’évasion sont très populaires chez les jeunes. Le seul défi, c’est de les trouver en français. Beaucoup voulaient même refaire un tour. Il y avait beaucoup d’enthousiasme. Nous sommes vraiment contents d’avoir pu offrir cela en français, à notre communauté », ajoute Mouna Baalbaki.

Pour sa part, David Lauzier, membre du CCFS, a participé à toutes les activités avec sa famille. « Nous avons adoré cela. Les défis n’étaient pas si simples, sans être trop compliqués. Un vrai bon défi, sans se casser la tête à n’en plus finir. Il y avait une super ambiance. C’était aussi une belle manière de clôturer le Mois de la Francophonie entre nous, pas juste avec un souper, mais avec plusieurs activités amusantes et originales. »

Photo (CCFS) : Des familles cherchent la réponse aux énigmes de la salle d’évasion.