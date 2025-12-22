Alexia Grousson

À l’approche des Fêtes, les conseils scolaires Providence et Viamonde ainsi que le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) unissent de nouveau leurs efforts pour soutenir sept familles francophones dans le besoin par le biais de l’initiative La joie de Noël.

Le nombre de familles choisi résulte des situations identifiées par les écoles et par l’arrivée de nouveaux résidents à Sarnia. Une fois désignées, elles sont contactées et invitées à dresser une liste de souhaits que les organisateurs tentent de réaliser. « Notre objectif est d’appuyer des familles francophones qui traversent une période difficile durant les Fêtes », souligne Tanya Tamilio, présidente du CCFS.

Les demandes sont variées : vêtements chauds, pyjamas, bottes, mitaines, jouets, jeux de construction, produits d’hygiène, articles de sport ou encore cartes-cadeaux d’épicerie. Chaque souhait est inscrit sur une étoile suspendue au sapin du Centre, que toute personne intéressée peut venir choisir avant de remettre le cadeau à Mme Tamilio. Parallèlement, l’École secondaire Franco-Jeunesse participe à l’effort collectif en organisant un concours entre ses classes qui rivalisent pour amasser le plus de dons en poids. Le CCFS viendra récupérer le tout après l’annonce de la classe gagnante. Le bilan des collectes sera établi le 19 décembre, avant la distribution des paniers aux familles le vendredi 22 décembre.

Plusieurs moyens permettent de contribuer : participer aux activités du Centre, choisir un cadeau parmi les étoiles du sapin, acheter des billets pour le tirage 50/50, offrir des dons monétaires ou des cartes-cadeaux, ainsi que des produits essentiels.

Dans le cadre de ces collectes, le CCFS a organisé un « Pasta Bar » le 28 novembre, une soirée chaleureuse qui a réuni une soixantaine de participants. Chacun pouvait composer son assiette à partir d’une variété de pâtes, de légumes et d’une sauce préparée sur place. L’activité, qui a permis d’amasser environ 500 $, s’est conclue pour laisser place à un match de la Ligue amateure d’improvisation de Sarnia, remporté par l’équipe des 10 cents.

« Ce fut une belle réussite, une soirée mémorable qui marquait le début officiel des festivités de fin d’année. On sentait vraiment la transition de l’automne vers l’hiver, avec le sapin et les étoiles des souhaits. Plusieurs convives y ont participé, comme cette personne qui a choisi une paire de mitaines pour une fillette de 4 ans », conclut Tanya Tamilio.

Grâce à ces initiatives, la communauté se mobilise pour faire rayonner l’esprit de solidarité qui accompagne la période des Fêtes.

Photo (CCFS): Des étoiles en bois accrochées au sapin reflètent les souhaits des familles