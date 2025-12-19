Alexia Grousson

Près de 200 convives ont pris part au souper des Fêtes du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) tenu le 6 décembre au Hellenic Community Centre. Une participation remarquable qui réjouit Alexandra Brioso, directrice générale adjointe, pour qui l’objectif demeurait essentiel : « Réunir la communauté francophone, célébrer le temps des Fêtes et la fin de l’année ensemble, se retrouver en français et partager des moments conviviaux ».

Les invités ont été accueillis dans une atmosphère chaleureuse portée par une musique d’ambiance, avant de passer au buffet. Le menu, conçu pour satisfaire tous les régimes alimentaires, proposait salades, légumes de saison, viande et poisson. Une diversité appréciée, propice à lancer la soirée sous le signe de la convivialité.

La première partie a été animée par le chanteur Brian St-Pierre, habitué des événements du CCFL et très apprécié du public. Avec des reprises allant de Ça plane pour moi à Mon beau drapeau, l’artiste a rapidement entraîné la salle.

« C’est un des favoris du public. Il sait s’adapter aux gens, il est très humain et ouvert. C’était un concert fantastique, tout le monde a dansé », souligne Mme Brioso, avant d’ajouter que la directrice générale, Paulette Desjardins, est même montée sur scène pour interpréter un morceau avec lui, tout comme une peresonne du public.

Le programme s’est poursuivi avec le tirage 50/50, qui a permis de remettre 267 $ au gagnant, un bénévole du CCFL, tandis que l’autre moitié de la cagnotte est revenue à l’organisme. Plusieurs autres cadeaux ont ensuite été attribués par tirage au sort, allant des cartes-cadeaux aux accessoires de cuisine, en passant par des outils, une couverture ou encore des laissez-passer pour un parc d’attractions. Le jeu de la chaise musicale, nouveauté fort appréciée cette année, a ajouté une note ludique et drôle à la soirée.

Après la prestation de Brian St-Pierre, DJ Felix a pris le relais pour faire danser les participants au rythme de musiques francophones et de classiques festifs. Son intervention, commencée plus tôt qu’à l’habitude, a permis de prolonger l’ambiance jusqu’à la fin de la soirée.

La décoration aux couleurs des Fêtes et le kiosque photo. Pour Alexandra Brioso, cette édition restera mémorable. « C’est une des plus belles soirées qu’on a organisées. L’ambiance était joyeuse, tout le monde était heureux et s’amusait. C’était vraiment un moment de pur bonheur et de partage », affirme-t-elle. Malgré le rythme exigeant propre à l’organisation, elle conclut avoir profité elle aussi de la fête : « C’est toujours la course mais on a eu le temps de bien s’amuser et j’ai même dansé ».

Photo (CCFL) : une participante du public est montée sur scène pour interpréter un morceau avec Brian St-Pierre.