Alexia Grousson

La ribambelle s’apprête à franchir une nouvelle étape de son engagement envers les familles francophones de London. En janvier prochain, son équipe et ses programmes ON y va pour l’enfant et la famille quitteront l’école La Tamise pour s’installer dans les locaux de Childreach, situés au 265, rue Maitland.

Après une vingtaine d’années dans divers lieux communautaires, la ribambelle marque une transition importante. « C’est un rêve pour nous d’avoir enfin un espace francophone à part entière. À La Tamise, nous occupions essentiellement une salle de classe. Nous souhaitions un lieu plus vaste, plus accessible et plus visible pour les familles », souligne la directrice adjointe Camille Beaulieu.

L’organisme collabore avec Childreach depuis le début, notamment à travers des activités hebdomadaires en français. Lorsque Childreach a consolidé une partie de ses services dans un autre bâtiment, son rez-de-chaussée s’est retrouvé inoccupé. La ribambelle y deviendra bientôt locataire, transformant ces espaces en un véritable carrefour francophone : une grande salle de jeux, un espace de motricité globale, des bureaux et un centre de ressources entièrement dédiés aux familles ainsi qu’aux éducatrices et éducateurs.

L’emplacement au centre-ville constitue un avantage majeur : entrée de plain-pied accessible aux poussettes, stationnement à proximité, accès par autobus et meilleure visibilité. « Ce nouvel espace va vraiment changer la donne pour les familles », ajoute Mme Beaulieu.

Le déménagement permettra également d’augmenter de façon spectaculaire la capacité d’accueil, qui passera d’environ 30 à 189 personnes, soit 6 fois plus que maintenant. La ribambelle prévoit maintenir ses groupes de jeux, étendre son offre en ouvrant un samedi matin par mois et une soirée par semaine, soutenue par l’embauche d’un employé à temps partiel.

« C’est une excellente nouvelle pour les familles francophones. Nous voulons offrir les mêmes possibilités que dans les services anglophones : un lieu où se rencontrer, se rassembler et accéder à un véritable carrefour de la petite enfance. Nous en rêvions depuis longtemps et, aujourd’hui, c’est devenu réalité. L’équipe est très enthousiaste », confie Mme Beaulieu.

L’ouverture officielle du centre aura lieu le 12 janvier prochain. La ribambelle souhaite organiser une célébration, possiblement autour de la Jour de la famille.

Pour Nicole Blanchette, directrice générale de la ribambelle, « ce déménagement représente une étape majeure pour la communauté francophone locale, avec un premier centre ON y va doté d’une réelle présence sur la rue. Nous centralisons nos ressources dans un espace vaste, accueillant et reconnu au centre-ville qui répond pleinement aux besoins des familles. »

Photo : La façade du nouvel établissement (Crédit : la ribambelle)