Alexia Grousson

Le 1er octobre marque la Journée nationale des aînés au Canada, une occasion de célébrer et de reconnaître les contributions inestimables des aînés à la société. Qu’il s’agisse de parents, de collègues, de voisins ou d’amis, cette journée nous rappelle de les remercier pour leur engagement et de leur montrer à quel point ils sont appréciés.

Pour rendre hommage à ces personnesqui jouent un rôle essentiel dans nos vies, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a organisé plusieurs activités à leur intention.

Le mardi 1er octobre, le café-causerie habituel du Centre a attiré un grand nombre d’aînés, bien plus que d’habitude. « Ils sont venus plus nombreux car nous avions également prévu une marche en leur honneur. Nous nous sommes promenés dans les magnifiques sentiers autour du Centre pendant une trentaine de minutes. Comme à chaque fois, la nature nous a éblouis. Les participants étaient vraiment contents de passer ce moment ensemble et d’observer la beauté des lieux », raconte Ginette Prévost, coordonnatrice des activités pour les aînés au CCFS.

Le lundi 7 octobre, le CCFS a organisé son souper mensuel pour les aînés. Cette fois-ci, il ne s’agissait pas d’un buffet mais d’un repas servi aux tables, créant une ambiance conviviale et intime. Après le repas, les aînés ont profité d’une soirée karaoké, interprétant des classiques tels que La Vie en rose d’Édith Piaf. La soirée était ponctuée de prix de présence et de tirages, avec des cartes-cadeaux et des billets pour un spectacle prévu le 8 novembre.

« Nous avions décoré la salle avec de belles fleurs d’automne. Les aînés étaient ravis et m’ont dit avoir passé une excellente soirée. Nous sommes vraiment heureux que ce type d’activités, en leur honneur, leur fasse du bien. Ils ont déjà hâte à la prochaine édition », conclut Ginette Prévost.

À l’occasion de la Journée nationale des aînés et tout au long de l’année, il est important de leur témoigner de la reconnaissance. Un simple « merci » ou « bonjour », une visite de courtoisie ou un appel peuvent avoir un impact positif. Il peut s’agir de gestes plus concrets, comme les aider à faire leurs courses, accomplir certaines tâches à leur domicile ou les accompagner lors de promenades. Ces petits gestes, souvent perçus comme insignifiants, peuvent transformer leur quotidien et leur rappeler combien ils sont valorisés.

La Journée nationale des aînés nous offre une occasion de reconnaître l’importance de nos aînés dans la société. Les activités organisées par le CCFS de Sarnia-Lambton, comme le café-causerie, la marche et le souper, sont des moyens concrets de rendre hommage à leur sagesse et à leur présence. Chaque geste de reconnaissance compte, et il est essentiel de continuer à les soutenir, non seulement lors de cette journée, mais tout au long de l’année. Les aînés, par leur expérience et leur parcours, enrichissent notre communauté et méritent notre gratitude et notre respect.

Photo (CCFL) : Des aînés ont participé à la marche organisée en leur honneur.