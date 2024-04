Le 6 avril, le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) a organisé une sortie à Toronto pour voir la comédie musicale Les Misérables. Les participants ont quitté Sarnia en autobus et sont arrivés en fin de matinée dans la métropole canadienne, leur permettant ainsi de flâner un certain temps dans les rues de Toronto avant de se rendre au théâtre Princess of Wales.

« C’était une nouveauté pour le CCFJ. Nous voulions donner une chance aux conjoints de nos membres d’assister à une activité qui, pour une fois, ne serait pas en français mais qui permettrait quand même de découvrir la culture francophone. Ce fut une réussite. De plus, les décors, l’éclairage et les comédiens étaient incroyables. C’est une production de grande qualité que nous avons adorée », relate Normand Prévost, président de l’organisme.

La photo laisse voir les comédiens des Misérables en costume d’époque.