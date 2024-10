Alexia Grousson

Le 21 septembre, a été une journée bien remplie pour le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL). Au cours de la journée, l’organisme a d’abord participé aux journées portes ouvertes de la ville avant d’accueillir, dans ses locaux, le concert du célèbre Brian St-Pierre.

Chaque année, London participe à Doors Open, où les participants reçoivent une carte de la ville avec des endroits clés à visiter (entreprises, lieux de travail, de culte ou de divertissement, musées et organismes patrimoniaux). Là, les organismes y présentent des spectacles, des démonstrations, des visites guidées et des reconstitutions reflétant la vie de London à travers le temps. Le thème choisi cette année était « Vivre. Travailler. Jouer : dans la ville forestière ».

« Nous avons choisi de participer aux journées portes ouvertes de London, car c’est une belle occasion de nous faire connaître. Pour rester dans le thème choisi, nous avons organisé un tournoi de soccer le matin qui a regroupé 6 équipes avec un total de 80 joueurs. En après-midi, nous avons offert des visites guidées aux passants en leur expliquant notre histoire, ce qui tombe au bon moment, car nous avons notre fil rouge pour les 30 ans du Centre. Nous avons également eu une vente de livres en français », commente Alexandra Brioso, directrice adjointe au CCFL.

Pour faire une pierre deux coups, le CCFL a profité de l’occasion pour inviter un artiste bien connu des Franco-Ontariens, Brian St-Pierre. Une soixantaine de personnes ont assisté au spectacle.

Brian St-Pierre est un auteur-compositeur-interprète, guitariste, metteur en scène et enseignant de musique. Né dans l’Est ontarien, cet artiste, membre de l’Ordre de la Francophonie, a fait partie des groupes Rendez-vous et Réflex, et a formé le groupe Oasis, devenu Vice-Versa en 1994. Avec son genre pop rock, il a été finaliste du concours Ontario Pop en 1988, avant de connaître des moments de gloire dans les années 2000, notamment grâce à son album L’Écho d’un peuple. En 2023, il était l’heureux récipiendaire du Prix hommage au gala Trille Or, reconnaissant son impact à long terme dans le milieu musical canadien.

« Nous aimons beaucoup cet artiste. Il était présent lors de notre gala de reconnaissance des bénévoles et il nous a tellement étonnés sur scène. Il fait le show, il s’adapte au public et offre un super spectacle. Nous voulions absolument qu’il revienne », ajoute Mme Brioso.

Les talents musicaux de Brian St-Pierre, accompagné de sa guitare, ont encore frappé la foule. Il a chanté sa célèbre chanson Mon beau drapeau, un petit clin d’œil à la Journée des Franco-Ontariens qui allait suivre. Il a également entonné des chansons de son propre répertoire ainsi que des reprises de chansons francophones connues du public, provenant d’artistes tels que la Compagnie Créole, Garou et Joe Dassin.

« Les participants nous ont remerciés de leur offrir un concert en français, ce qui n’est pas courant ici. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la francophonie dans notre ville », conclut Alexandra Brioso.

Photo (CCFL) : Brian St-Pierre, brandissant fièrement le drapeau franco-ontarien