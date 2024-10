Alexia Grousson

La Journée des Franco-Ontariens, célébrée le 25 septembre, célèbre la communauté francophone en Ontario. Cette date rappel le premier lever du drapeau franco-ontarien à Sudbury en 1975.

Le 25 septembre a été officiellement reconnu par le gouvernement provincial en 2010. Cette journée permet de souligner l’apport culturel, historique et social des Franco-Ontariens et de promouvoir la langue française dans une province où la communauté francophone a dû lutter pour préserver ses droits linguistiques et son identité. C’est aussi l’occasion de célébrer la diversité et la vitalité de la culture franco-ontarienne par le biais d’activités et d’événements festifs partout sur le territoire.

À London, les autobus scolaires ont déposé les élèves dès 10 h au 100 Kellogg Lane. Les conseils scolaires francophones et d’immersion de la ville étaient représentés. Le maire Josh Morgan a ouvert les festivités par un discours. Puis, ce fut au tour de Philip Maurin, conseiller au Conseil scolaire Providence, Roula Mahfouz, directrice de l’École élémentaire La Pommeraie, et Paulette Desjardins, directrice générale du CCFL.

« Une nouveauté cette année : nous avons fait monter sur scène quatre élèves, un de chaque conseil scolaire représenté, pour qu’ils tiennent ensemble notre drapeau vert et blanc. C’est la première fois que nous faisons participer des écoles d’immersion pour le lever du drapeau sur l’estrade, mais nous voulions les intégrer dans notre francophonie pour cette cérémonie », explique Alexandra Brioso, directrice adjointe au CCFL.

Au total, plus de 1000 personnes étaient présentes. Les participants se sont levés et ont brandi leur drapeau vert et blanc, avant d’entamer la chanson Mon beau drapeau, dont les paroles étaient visibles sur grand écran. Puis le talentueux DJ SMPTY a fait un spectacle d’une heure, jouant différents « remix » de chansons francophones, dont Mon beau drapeau. Cet artiste est très engagé dans la francophonie.

« L’équipe du CCFL a travaillé main dans la main pour s’assurer que tout se passe bien. Nous sommes fiers d’être francophones, fiers d’être réunis ensemble pour célébrer notre culture et notre langue. Même si nous sommes dans un milieu minoritaire, les francophones sont présents et nous espérons l’être encore plus grâce au fait que London est devenue récemment une communauté francophone accueillante », conclut Mme Brioso.

À noter également que ce fut la première sortie officielle de la grenouille Tournesol, mascotte du Centre, qui fut très heureuse de porter les couleurs vert et blanc. De plus, le drapeau vert et blanc a flotté au mat de l’hôtel de ville de London pendant deux jours.

Photo (CCFL) : Quatre élèves affichent fièrement le drapeau franco-ontarien.