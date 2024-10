À partir du 4 novembre, les résidents de London pourront enfin capter la programmation de Radio-Canada Windsor, une demande longtemps exprimée par la communauté locale. Grâce à l’approbation du CRTC, les citoyens auront désormais accès à une programmation qui reflète mieux leurs besoins et leur réalité.

Olaïsha Francis, IJL Réseau-Presse, L’Action

Radio-Canada a annoncé le 3 octobre que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a approuvé la demande de modification du signal de la station pour la ville de London. Ainsi, dès le 4 novembre, les auditeurs de la région pourront écouter les émissions produites à Windsor, dont l’émission radio Matins sans frontières, animée par Charles Lévesque.

« Cette décision a été prise à la suite d’une consultation de Radio-Canada le 23 mars dans un premier temps, il y a quelques mois, pour parler de la programmation régionale en français en provenance de Windsor, raconte Paul Levac, directeur général de l’Entité 1 dans le Sud-Ouest. Radio-Canada était intéressée à entendre les intervenants francophones de la région pour comprendre les besoins dont il était question. Des représentants des organismes francophones, des conseils scolaires francophones et des institutions postsecondaires de la région étaient présents. Les dirigeants étaient là et nous voulions nous assurer qu’ils comprennent d’abord l’importance de conserver l’émission du matin pour la communauté, eux qui avaient menacé de fermer les ondes de Windsor il y a quelques années, et dans un second temps, qu’ils comprennent que pour nous, l’actualité de Toronto ne répond pas à nos besoins. »

Il faut rappeler qu’à London, un sondage avait été effectué par la Table Franco-Info auprès de la communauté et des organismes en juin 2023 pour répondre à la question : Quel signal d’ICI Radio-Canada Première souhaitez-vous entendre sur les ondes FM à London? Le signal actuel d’ICI Première de Toronto (CJBC) ou le signal d’ICI Première de Windsor (CBEF)?

« Nous ne sommes pas contre la station de Toronto, mais elle ne connecte pas avec nos agences francophones locales à London, Sarnia, Chatham et Windsor. Nous sommes très heureux de cette décision qui facilite pour nous les échanges de promotion et d’information de nos organismes, de nos populations. L’Entité 1, par exemple, travaille dans tout le territoire avec Sarnia et Windsor, et les émissions de Toronto ne reflètent pas la réalité des francophones dans le Sud-Ouest », conclut M. Levac.

Une des questions qui avait été posée aux intervenants de Radio-Canada lors de la rencontre du 23 mars est : Est-ce qu’on pourrait avoir « quelque chose » à London pour les gens de London? Est-ce que London pourrait avoir sa propre station?

Le diffuseur public a répondu qu’il avait pour mandat « d’offrir un service public de qualité optimale, viable et accessible à tous. En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, la programmation de CBC/Radio-Canada doit être offerte partout au pays de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».

« À Radio-Canada, nous continuons à placer nos auditoires pluriels au coeur de nos actions et à être à l’écoute des citoyens. Nous sommes fiers de l’aboutissement de ce projet qui nous permettra d’offrir aux francophones de London un service qui correspond à leurs besoins et intérêts, dans le respect de notre engagement à mieux servir notre public francophone dans sa diversité », explique la directrice régionale de Radio-Canada en Ontario, Zaahirah Atchia

Radio-Canada propose régulièrement des contenus de l’actualité de London sur son site internet et sur toutes ses plateformes. La société d’État a récemment inauguré un bureau journalistique à London, dirigé par le journaliste Bienvenu Senga. Ouvert début septembre, il a pour mission de couvrir l’actualité du Sud-Ouest ontarien. Grâce à ce nouveau bureau et à la programmation adaptée, les résidents de London auront un accès direct à une information locale et régionale, tout en bénéficiant de contenus francophones variés.

Photo : Zaahirah Atchia, directrice régionale de Radio-Canada Ontario (Photo : Radio-Canada)