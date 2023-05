Rachid Barrima

Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé une réunion commémorant une année de travail avec ses partenaires des communautés ethnoculturelles. Le partenariat a permis la réalisation de plusieurs activités couronnées de succès.

Le comité consultatif du Carrefour ethnoculturel francophone (CEF) regroupe huit communautés de London qui se réunissent mensuellement pour échanger et explorer les besoins communs à tous les membres et identifier les intérêts de chaque groupe, réfléchir et proposer des idées pour la planification d’activités, ainsi que la rédaction et la soumission de demandes de financement.

Le CEF établit également un plan de travail et de mise en œuvre des activités approuvées, un plan de communication pour améliorer le partage d’information et la promotion.

L’ordre du jour de la réunion comprenait une présentation sur les activités organisées en partenariat avec le CEF, animée par Rachid Barrima, coordonnateur de la connexion communautaire et du CEF.

Ce compte-rendu incluait des statistiques sur le nombre de participants et le taux de satisfaction. Il soulignait également que toutes les activités organisées ont été des moments de connexion communautaire et de retrouvailles pour la communauté ethnoculturelle francophone de London.

La première initiative était la souper du 12 novembre 2022, qui a réuni plus de 200 personnes représentant différentes communautés ethnoculturelles francophones. Des performances artistiques et des prises de parole ont eu lieu, et des plats représentatifs des diverses communautés ont été servis.

La deuxième activité était le tournoi de soccer, en janvier dernier, entre les communautés ethnoculturelles francophones. Les objectifs étaient de favoriser la participation physique et sportive, encourager la connexion communautaire, promouvoir la santé et le bien-être, favoriser la diversité culturelle et la compréhension entre les différents groupes et permettre aux participants de développer leurs compétences sportives et leurs intérêts.

En février, il y a eu la célébration du Mois de l’histoire des Noirs qui a été marquée par trois événements : un atelier interactif sur les jeunes et l’engagement communautaire, un concert d’Abel Maxwell et la cuisine communautaire. Cette célébration a regroupé plus de 300 personnes avec un taux de satisfaction de 91%.

En mars, le CEF a proposé une activité de patinage et chocolat chaud à l’aréna Stronach Community Centre où les familles de diverses cultures se sont rassemblées pour profiter d’une journée amusante et énergique sur la glace.

Enfin, le CEF a organisé une compétition sportive de basketball qui opposait les équipes congolaise et burundaise dans une ambiance conviviale. L’objectif principal de ce tournoi était de promouvoir la pratique de l’activité physique, de renforcer les liens communautaires et de fournir un espace de compétition amicale pour les participants.

Le succès de la première année du CEF est attribué à l’engagement communautaire des communautés ethnoculturelles francophones. La directrice générale du CCFL, Paulette Desjardins, a remercié les chefs des communautés participantes pour leur engagement et leur mobilisation.

Paul Levac, président du conseil d’administration du CCFL, a exprimé sa gratitude pour l’invitation et a souligné l’importance de l’initiative à London. « J’invite les participants à partager leurs réflexions sur la manière dont notre conseil d’administration peut soutenir la continuité de ce genre d’initiative », a-t-il conclu.

Au cours de cette rencontre, Paulette Desjardins a dévoilé la nouvelle identité visuelle du CEF. Elle a également offert des cadeaux aux chefs des communautés sous forme de cartables avec le nouveau logo du CEF. Les participants ont eu l’occasion de partager un repas et de renforcer leur solidarité dans un moment convivial et festif. La nouvelle identité visuelle, qui reflète mieux la diversité de la communauté francophone de London, a été accueillie avec enthousiasme et a suscité de nombreux commentaires positifs des participants.

Photos : CCFL

Photo : Les représentants des divers groupes culturels de London ont célébré le succès des activités rassembleuses du Carrefour ethnoculturel francophone.