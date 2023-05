Un groupe de travail composé de leaders et de décideurs de Sarnia et du comté de Lambton a élaboré récemment un plan stratégique visant à accroître l’immigration au sein de la communauté.

Le comité sur l’immigration de Sarnia-Lambton (connu également sous le nom de Groupe de travail des présidents sur l’immigration) a mis en place un cadre quinquennal qui contribuera à stimuler une croissance durable pour la collectivité et l’économie locale grâce à l’immigration.

Au cours de la dernière année, ce comité a travaillé avec un consultant pour l’efficacité organisationnelle afin de déterminer les mesures requises pour assurer une croissance stratégique et durable de la communauté.

Une série de groupes de discussion et l’analyse des données de recensement ont également permis d’identifier les obstacles à l’immigration ainsi que les stratégies de mitigation nécessaires pour garantir la croissance régionale. Les pertes de main-d’œuvre, le vieillissement et le ralentissement de la croissance démographique, à l’instar de nombreuses petites zones rurales, ont besoin de l’immigration pour assurer un avenir durable.

Un comité directeur et quatre groupes de travail composés de parties prenantes des secteurs faisant partie intégrante de l’immigration ont été mis en place, chaque groupe se concentrant sur un plan d’action stratégique spécifique à son secteur.

Le groupe d’action du secteur collégial travaillera avec le milieu des affaires pour faire connaître les étudiants internationaux exceptionnels et les employés diplômés disponibles ainsi que faciliter les processus d’embauche des nouveaux arrivants.

Le groupe d’action de l’emploi et du développement économique soutiendra la main-d’œuvre et l’économie en jumelant les employeurs avec les diplômés internationaux et les travailleurs qualifiés. Il élaborera des programmes qui aideront les employeurs à créer des milieux de travail inclusifs et à développer des opportunités entrepreneuriales.

Le groupe d’action communautaire se concentrera sur la réussite globale de la collectivité tout en préparant les nouveaux arrivants à réussir grâce à des possibilités de mentorat, de réseautage et de bénévolat. Des stratégies visant à soutenir les familles des étudiants internationaux et des travailleurs qualifiés seront également élaborées.

Pour sa part, le quatrième groupe sera responsable de défendre les intérêts des étudiants internationaux et des travailleurs qualifiés, y compris le travail auprès des instances gouvernementales supérieures.

La présidente du Groupe de travail et ancienne présidente du Collège Lambton, Judith Morris, affirme que le but ultime est de renforcer et de diversifier la communauté grâce à l’immigration. Dans la région de Sarnia-Lambton, cet objectif peut être atteint en soutenant les étudiants internationaux dans leur parcours vers la résidence permanente et en attirant des travailleurs qualifiés de l’étranger et leurs familles.

« Sarnia-Lambton est un endroit exceptionnel pour vivre, travailler et élever une famille, et le Groupe de travail s’efforce de faire en sorte qu’il en soit ainsi, affirme Mme Morris. Comme pour les communautés de l’Ontario et du Canada, la croissance et la viabilité de l’économie, de la main-d’œuvre et de la population de notre région reposent sur l’immigration. »

La présidente du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL), Tanya Tamilio, a participé activement au projet depuis sa création. Selon elle, le CCFSL demeure déterminé à faire sa part pour attirer de nouveaux résidents bilingues dans le Sud-Ouest de la province.

« L’immigration apporte de nouvelles perspectives, des idées et des innovations à notre région. Elle enrichit notre culture tout en favorisant la diversité et l’inclusion. Le Groupe a fait un excellent travail en identifiant à la fois les avantages et les obstacles à l’immigration dans notre communauté. La mise en œuvre de ce nouveau cadre contribuera à stimuler la croissance économique et la durabilité, ce qui est essentiel pour faire face aux pénuries de main-d’œuvre qualifiée et à la croissance démographique dans les petites régions rurales comme la nôtre », conclut Mme Tamilio.

Source : CCFSL

Photo : Tanya Tamilio, présidente du CCFSL