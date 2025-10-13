Alexia Grousson

Pour faire suite aux célébrations de la Journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens, le 25 septembre, un événement sportif s’est tenu le 27 septembre dans le grand gymnase du CCFL. Un tournoi de soccer pour adultes y a rassemblé plus de 80 joueurs.

Sept équipes se sont affrontées dans une atmosphère conviviale, réparties en deux groupes de quatre. Chaque équipe a disputé trois matchs dans son groupe. La compétition s’est conclue par une finale et un match pour la troisième place.

Trois trophées arborant le nom et le logo du CCFL ont été décernés à l’équipe championne, la communauté ivoirienne, au meilleur buteur Junior Aka, et au meilleur joueur Pablo. Des médailles d’or, d’argent et de bronze ont également été remises aux trois équipes du podium. Le CCFL a accordé une attention particulière aux détails : les cordons des médailles étaient vert et blanc, en hommage aux couleurs du drapeau franco-ontarien. Sur le podium, la communauté ivoirienne, l’équipe du CCFL et la communauté sénégalaise, respectivement en 1re, 2e et 3e place.

« Nous avons constaté une forte participation cette année, notamment avec la présence de deux équipes peu habituées à nos activités, explique François Kodji. L’une était dirigée par une jeune de l’école Gabriel-Dumont, et l’autre, celle du Maroc, faisait son retour après trois ans d’absence. C’était également une première pour la communauté sénégalaise. Notre stratégie de communication semble porter ses fruits : de plus en plus de gens souhaitent s’impliquer.

« Autre nouveauté, nous avions cette fois deux arbitres, ce qui a permis un meilleur encadrement des matchs. C’était une expérience formidable qui démontre comment le sport peut réellement rassembler la communauté. »

La journée s’est prolongée en soirée avec une fête dansante animée par un DJ surprise… qui était nul autre que François Kodji lui-même. « Nous avions l’habitude de faire appel au même DJ. Cette année, nous avons voulu innover, diversifier l’ambiance musicale et proposer une programmation plus intergénérationnelle. »

La soirée a été marquée par une ambiance festive et lumineuse. Les convives ont dégusté des boulettes de bœuf, frites de plantain, poulet frit et riz. Selon l’apprenti DJ, « l’atmosphère était dynamique, festif et plein d’énergie; c’était une première pour ce type de soirée. »

« Le bilan est très positif. Cependant, organiser le tournoi et la soirée dansante le même jour demande énormément de ressources et d’énergie. Pour les prochaines activités, il serait peut-être préférable de ne pas combiner les deux événements, ou de mieux répartir leur organisation dans le temps. »

Photo (Richard Caumartin) : Les jeunes sont fiers de leur francophonie.