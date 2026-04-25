Alexia Grousson

L’Acte 2 des États généraux de l’Ontario français marque une étape importante, celle du passage de la réflexion à l’action. Il transforme les constats issus des premières consultations en pistes de solutions concrètes, adaptées aux réalités régionales et sectorielles. Dans ce cadre, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a publié le Livre vert, qui synthétise les résultats des consultations précédentes et souligne à la fois les fragilités et les leviers d’action de la communauté franco-ontarienne.

« Ce Livre vert ne vient pas clore la conversation. Il vient plutôt nommer les grands constats qui se dégagent, mettre en lumière les tensions qui traversent notre développement, les leviers à notre portée et, surtout, ouvrir un dialogue exigeant sur les choix que nous devons désormais assumer ensemble », a déclaré Fabien Hébert, président de l’AFO, par voie de communiqué le 9 avril.

Ce document brosse un portrait d’une francophonie ontarienne à un tournant important, confrontée à des défis démographiques, à l’assimilation et à une transmission linguistique fragilisée, malgré une vitalité toujours bien présente. L’immigration y est identifiée comme un levier essentiel, à condition de développer des milieux de vie plus intégrés, alors que les services en français demeurent dispersés et les organismes communautaires souvent fragilisés.

Les consultations appellent ainsi à une transformation structurelle fondée sur quatre priorités : réussir l’immigration et renforcer l’appartenance francophone, améliorer l’accès et la cohérence des services, consolider les structures communautaires et mettre en place une gouvernance capable d’assurer la pérennité de la francophonie ontarienne.

Pour poursuivre cette démarche, l’AFO mène de mars à juin une tournée provinciale dans une vingtaine de villes, dont Toronto, Kitchener, Chatham, Windsor, Sarnia, London et Mississauga, afin de mobiliser les communautés et nourrir les décisions collectives à venir.

Ces rencontres prennent la forme d’ateliers participatifs qui offrent un espace de dialogue où les francophones peuvent partager leurs réalités, mettre en avant les initiatives porteuses et exprimer les défis rencontrés. L’objectif est de faire émerger des idées concrètes qui auront un impact local.

Les contributions recueillies joueront un rôle essentiel, puisqu’elles orienteront directement les futures décisions des États généraux de l’Ontario français et contribueront à la vitalité du français dans la province. Les échanges permettront ainsi de dégager des constats et des pistes d’action qui alimenteront un processus menant à des plans d’action régionaux ainsi qu’à des recommandations gouvernementales.

Photo : Les participants de la consultation régionale de l’AFO au Centre communautaire francophone de London (Crédit : AFO)