Alexia Grousson

Pour la première fois à Sarnia, le 31 mars, le comité Friends of the St. Clair River (traduction libre : Le comité des Amis de la rivière Sainte-Claire) a convié la communauté francophone au Centre communautaire de Sarnia (CCFS) pour une présentation en français consacrée aux efforts de protection et de revitalisation de la rivière.

Cette initiative marque une ouverture significative vers un nouveau public avec l’arrivée d’un jeune francophone au sein du comité. « Le comité des Amis de la rivière Sainte-Claire (ARSC) nous a contactés pour venir partager qui ils sont et ce qu’ils font. Le fait qu’il y ait un nouveau membre qui parle français leur permet de s’ouvrir à une nouvelle communauté », explique Lo-Anne Chan, du CCFS.

Longue d’environ 64 kilomètres, la rivière Sainte-Claire constitue un maillon essentiel du réseau des Grands Lacs, reliant le lac Huron au lac Érié par l’intermédiaire du lac Sainte-Claire et de la rivière Détroit. Cette voie navigable stratégique joue un rôle central dans l’approvisionnement en eau, le transport maritime et les activités récréatives, tout en abritant une biodiversité riche et variée. Toutefois, cette importance s’accompagne de pressions considérables. Une grande partie de ses rives est aujourd’hui urbanisée et industrialisée, tandis que le bassin versant environnant est largement dédié à l’agriculture, entraînant une réduction marquée des milieux naturels depuis le XVIIIe siècle.

Sur le plan écologique, la rivière présente une diversité d’habitats remarquable. Des eaux profondes et rapides près du pont Blue Water aux zones plus calmes en aval, chaque segment soutient une faune et une flore distinctes (plantes aquatiques, poissons et micro-organismes essentiels à l’équilibre de l’écosystème. Malgré cette richesse, la dégradation de la qualité de l’eau a conduit, dès 1985, à sa désignation comme zone préoccupante par la Commission mixte internationale, en raison du non-respect des objectifs de l’Accord relatif à la qualité de l’eau des Grands Lacs.

Cette classification s’explique notamment par la présence de polluants issus des activités municipales, industrielles et agricoles tels que les bactéries, les métaux lourds et les composés organiques toxiques, ainsi que par la perte d’habitats aquatiques. À l’époque, 8 des 14 usages bénéfiques de la rivière étaient jugés altérés. Toutefois, les efforts conjoints du Canada et des États-Unis ont permis des avancées notables. La collaboration inclut également la participation de plusieurs communautés des Premières Nations. Aujourd’hui, la grande majorité de ces indicateurs montrent une amélioration significative, ce qui illustre l’efficacité d’une multitude d’actions ciblées menées au fil des décennies.

Le rôle du comité des Amis de la rivière Sainte-Claire s’inscrit dans cette dynamique. « C’est un groupe de bénévoles qui travaillent à améliorer l’environnement, notamment la qualité de l’eau, dans un contexte où de nombreux bateaux traversent la rivière », souligne Mme Chan.

Parmi les initiatives mises en place figurent la naturalisation des berges, avec le remplacement des structures en béton par des aménagements plus naturels, ainsi que la réintroduction de micro-organismes essentiels à la santé de l’écosystème.

Si les progrès sont encourageants, la mobilisation citoyenne demeure un enjeu clé. Le comité insiste sur l’importance de sensibiliser le public et de favoriser l’engagement local, particulièrement dans un contexte où des changements administratifs pourraient réduire la représentation des besoins particuliers des communautés riveraines.

Cette première rencontre en français à Sarnia a ainsi permis non seulement de faire connaître les actions des Amis de la rivière Sainte-Claire, mais aussi de renforcer les liens avec la communauté francophone. « C’était un magnifique moment d’échange et de mobilisation », conclut Lo-Anne Chan.

Photo : Les participants à la rencontre (Crédit : CCFS)