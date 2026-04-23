Olaïsha Francis

Le 10 avril, le St. Clair Corporate Centre a accueilli le gala de reconnaissance des bénévoles organisé par le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS). Environ 80 invités se sont présentés à la soirée bisannuelle, un moment dédié à souligner la contribution essentielle des bénévoles dans la vitalité de la communauté.

Les participants comptaient parmi eux des représentants des Conseils scolaire Providence et Viamonde, ainsi que de plusieurs organismes partenaires. La cérémonie a débuté avec la prestation d’un jeune joueur de cornemuse, suivie du lancement du vidéoclip de la chanson « Hey! Sarnia ». Un message vidéo du commissaire aux services en français, Carl Bouchard, a par ailleurs été diffusé, venu saluer l’engagement des bénévoles.

Le service de repas a été assuré par Sarnia Blessings, une organisation reconnue pour son soutien aux personnes âgées vulnérables de la région. Tanya Tamilio, présidente du CCFS, a précisé que « lorsqu’ils génèrent des surplus, ils les réinvestissent directement dans la communauté ».

Au cœur de la soirée, la remise des prix de reconnaissance a permis de remercier sept personnes pour leur engagement exceptionnel au sein de la communauté francophone.

Le prix Emploi Franco/Communauté a été remis à Jakob Auger, salué pour sa capacité à mobiliser et à soutenir la communauté à travers de multiples initiatives. Décrit comme un « bâtisseur de ponts », ce jeune professionnel qui n’attend pas qu’on lui demande de s’impliquer. Il se présente, café à la main, prêt à aider.

Dans le milieu scolaire, le prix du travailleur en éducation du Conseil scolaire catholique Providence a été décerné à Yves Dubé, reconnu pour son rôle rassembleur au sein de l’école secondaire Saint-François-Xavier.

Du côté du Conseil scolaire Viamonde, Karine Boivin a été honorée pour son engagement auprès des élèves de l’École secondaire Franco-Jeunesse. Elle nourrit les élèves, au sens propre comme au figuré, à travers ses projets culinaires et ses activités.

Le prix de la bénévole exceptionnelle a été attribué à Rachelle Bourgeois, avec près de trois décennies d’engagement dans divers organismes. Son parcours a été marqué par sa participation à des collectes de fonds, des projets scolaires et des activités culturelles.

Le prix de la participation constante est remis à Simone Boilard, « Pilier du Club Jolliet, elle a consacré 20 ans de sa carrière à nos écoles, formé plus de 150 gardiens et gardiennes avertis », raconte Mme Tamilio.

Du côté de la relève, Boubacar Baldé « possède le don rare de transformer chaque défi en opportunité ». Il s’impose comme une véritable force motrice, capable de rassembler, d’animer et d’insuffler une énergie nouvelle à travers ses initiatives sportives et son implication constante. Il reçoit le prix jeune adulte.

Enfin, le prix étudiant a été remis à Maricia Teza, dont le parcours témoigne d’une évolution marquante, qui a passé d’une jeune bénévole timide à une figure engagée au sein du centre. « Depuis qu’elle est en 7e année, elle fait du bénévolat pour nous », ajoute Tanya Tamilio.

Selon la présidente du CCFS, cette reconnaissance joue un rôle essentiel. « Célébrer les bénévoles, c’est reconnaître leur fierté, mais aussi leur sentiment d’appartenance à la communauté », a-t-elle souligné.

Au-delà des distinctions, l’événement souligne l’importance du bénévolat dans la vitalité de la francophonie en milieu minoritaire. L’engagement de ces personnes contribue significativement au soutien des nouveaux arrivants, à l’enrichissement de la vie culturelle et au renforcement des liens sociaux. Avec cette nouvelle édition, le CCFS confirme son engagement à honorer ceux qui contribuent activement à la structuration quotidienne de la communauté. La soirée a été caractérisée par un sentiment partagé de reconnaissance et de fierté collective.

Photo : Sept bénévoles sont félicités pour leur dévouement envers la communauté.