Alexia Grousson

Le 28 mars, le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) a accueilli près de 150 spectateurs venus assister à un concert du groupe Break Syndical, une formation hommage aux Cowboys Fringants. Composé de huit musiciens, l’ensemble recrée avec fidélité l’énergie et l’authenticité du célèbre groupe québécois, dont l’influence marque la scène musicale depuis près de 25 ans.

La tenue de cette activité s’inscrit dans une tradition bien ancrée au sein du CCFJ. « Chaque année, au mois de mars, nous organisons une activité culturelle, généralement un concert, pour souligner la fin du Mois de la Francophonie », explique le président de l’organisme, Normand Prévost.

Le choix de Break Syndical s’est imposé naturellement, notamment grâce à l’initiative d’un membre du conseil d’administration. « Nous invitons un groupe différent chaque année. Cette fois-ci, Patrice Dufour, un grand admirateur des Cowboys Fringants, a proposé ce concert. Comme le groupe original ne se produit plus sur scène, l’idée de faire venir une formation hommage a semblé tout indiquée. C’était d’ailleurs le premier spectacle à l’extérieur du Québec, et les membres du groupe étaient aussi enthousiastes que nous de vivre cette expérience », souligne le président du CCFJ.

Au-delà de la performance musicale, la soirée a été marquée par une forte proximité entre les artistes et le public. « Nous les avons accueillis chaleureusement et échangé avec eux dès leur arrivée. Ils ont été reçus avec beaucoup d’attention, et cela s’est ressenti tout au long de la soirée », raconte M. Prévost.

Dès les premières notes, l’enthousiasme du public était palpable. « La foule a embarqué immédiatement. L’ambiance était magique du début à la fin », décrit-il. Pendant près de deux heures, le groupe a enchaîné une vingtaine de chansons et a offert une prestation généreuse et énergique, ponctuée de moments d’échange avec les spectateurs. Les gens ont dansé et chanté. L’expérience s’est prolongée bien après le spectacle, alors que les musiciens sont restés pour discuter, signer des autographes et se faire prendre en photo avec les familles.

Ce concert s’inscrit également dans un contexte chargé d’émotion pour les admirateurs des Cowboys Fringants, à la suite du décès du chanteur Karl Tremblay en 2023, un événement qui a profondément marqué la francophonie canadienne. La présence d’un groupe hommage prend ainsi une dimension particulière et contribue à faire vivre cet héritage musical auprès des communautés francophones, même les plus éloignées.

L’impact de la soirée a dépassé le simple cadre artistique. « Le mardi suivant, lors de notre café-causerie, nous en parlions encore avec beaucoup d’émotion. Ce groupe nous a rappelé que, même en étant une petite communauté, notre attachement à la langue et à la culture françaises est bien vivant. Nous avons rencontré des musiciens exceptionnels, mais surtout des personnes profondément humaines qui nous ont fait beaucoup de bien », confie M. Prévost.

De leur côté, les membres de Break Syndical ont souligné l’accueil reçu et ont évoqué sur leurs réseaux sociaux une expérience marquante. Ils ont notamment exprimé leur admiration pour « une communauté francophone qui se bat pour la survie de sa langue et de sa culture », ajoutant s’être sentis « accueillis comme de véritables membres d’une grande famille et être repartis le cœur rempli de souvenirs », avec le souhait de renouveler ce type de rencontre ailleurs au pays.

Par le biais de cet événement, le CCFJ a une fois de plus démontré la vitalité et la résilience de la francophonie locale, portée par des initiatives culturelles qui rassemblent et renforcent le sentiment d’appartenance.

Photo (CCFJ) : Des représentants du Centre culturel Jolliet et les membres du groupe Break Syndical (Crédit : CCFJ)