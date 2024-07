Les gouvernements du Canada et de l’Ontario, ainsi que la ville de London investiront 24,5 millions $ dans cinq projets liés au transport actif qui contribueront à renforcer la durabilité et le réseau de transport de la collectivité.

Annoncés par le secrétaire parlementaire Peter Fragiskatos, la députée fédérale Arielle Kayabaga, et le maire Josh Morgan, ces projets contribueront à faciliter la circulation par mode de transport actif dans la ville en ajoutant davantage d’itinéraires pour les cyclistes et les piétons, en adaptant le paysage urbain pour faciliter le partage des voies de circulation, et en construisant et installant davantage d’infrastructures nécessaires pour soutenir les déplacements à pied, à vélo ou en roulant autrement. Une fois achevés, ces cinq projets contribueront à rendre les déplacements à London rapides, sûrs et faciles à pied ou à vélo.

« Grâce à de nombreux sentiers et chemins à emprunter à pied ou à vélo, les résidents de London peuvent profiter de l’extérieur, faire de l’exercice et se rendre là où ils doivent aller. Les investissements combinés d’aujourd’hui répondront aux besoins de transport d’une population croissante, et ils contribueront à faire de London une ville plus propre et mieux connectée pour tous », déclare Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, au nom de l’honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités.

Les modes de transport actif sont des choix durables, pratiques et abordables. L’aménagement de réseaux de chemins, de trottoirs, de sentiers et de pistes cyclables au sein des collectivités permet aux gens de se rendre d’un point à un autre, tout en économisant de l’argent, en restant en santé et en réduisant les embouteillages, le bruit et la pollution.

« Aujourd’hui, nous améliorons l’avenir de London, un avenir à la fois durable et prospère. Disposer de meilleures infrastructures de transport actif rend plus facile, plus sûr et plus agréable de marcher et de se rouler à vélo ou autrement, tout en améliorant la qualité de l’air, en réduisant la congestion routière et en améliorant le bien-être des résidents de London pour de nombreuses générations », indique Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest.

« L’amélioration des réseaux de circulation permettant de se déplacer dans tout London est une priorité essentielle pour notre ville, et cet investissement dans les infrastructures de transport actif est un grand pas en avant. Les nouvelles infrastructures créeront des itinéraires plus fluides pour les piétons et les cyclistes, relieront les quartiers et faciliteront les déplacements des résidents. Je suis fier des efforts collaboratifs de nos partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux visant à donner vie à ces projets. Cette initiative permettra non seulement d’améliorer la mobilité, mais aussi de rendre la collectivité plus saine et plus dynamique, ce qui contribuera en fin de compte à rendre London plus propre et plus verte pour tous », conclut le maire de London, Josh Morgan.

Source : Gouvernement du Canada

Photos (Ville de London) : De gauche à droite: Josh Morgan, Arielle Kayabaga et Peter Fragiskatos