Le 25 septembre, de 10 h à midi, le Centennial Hall de London accueillera un événement marquant pour la communauté francophone : le 50e lever du drapeau franco-ontarien. Organisé par le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), cet événement réunira plus de 1200 personnes (élèves, enseignants et membres de la communauté). Il constituera une occasion unique de célébrer l’identité et la culture francophones, dans une ambiance festive et symbolique.

Selon Alexandria Brioso, adjointe à la direction générale du CCFL, ce moment sera particulièrement significatif : « C’est un moment très important et attendu. Ce chiffre de 50 ans est très symbolique. Nous sommes très fiers d’être francophones. Nous sommes conscients du travail réalisé par nos aînés pour que notre langue et notre culture soient reconnues. Aujourd’hui, nous devrons continuer à faire résonner la francophonie ici et ailleurs. Nous aspirons à faire encore mieux, encore plus fort. » Cet anniversaire marquera une étape clé dans la reconnaissance et la valorisation de la communauté francophone de London.

L’événement sera tout particulièrement destiné aux écoles, avec la participation de quatre conseils scolaires de la région : Viamonde, Providence, ainsi que des représentants des écoles d’immersion du Conseil scolaire du district de Thames Valley et du London District Catholic School Board. Les élèves des huit écoles francophones de London, ainsi que ceux des classes d’immersion, participeront activement à cette célébration.

Le programme débutera à 10 h 45, avec l’ouverture officielle, suivie des discours des dignitaires et de la directrice générale du CCFL. Ensuite, le moment très attendu prendra place : le lever du drapeau, accompagné du chant emblématique Mon beau drapeau. À 11 h, un spectacle de Willy Aristide, un artiste franco-ontarien très apprécié dans la région, viendra animer cette matinée. Choisi pour son engagement envers la francophonie, il offrira une prestation dynamique, particulièrement populaire auprès des jeunes.

Un aspect particulier de cette journée sera la distribution de petits drapeaux vert et blanc, créés avec soin par les aînés du CCFL. Ces drapeaux, symbolisant l’implication des générations passées dans la préservation de la langue et de la culture francophones, seront remis aux jeunes participants.

La célébration se poursuivra le samedi 27 septembre, avec un événement communautaire axé sur le sport. Le tournoi de soccer adulte francophone se déroulera de 9 h à 15 h au grand gymnase du CCFL. De 6 à 10 équipes s’affronteront dans une ambiance conviviale et sportive. Des trophées seront attribués, y compris celui de meilleur buteur et du meilleur perdant, pour garantir un esprit de camaraderie et d’inclusivité.

La journée se terminera par une soirée dansante, à partir de 19 h, animée par un DJ surprise qui fera danser les participants sur de la musique francophone. Les convives pourront savourer des mets francophones et avoir accès au bar payant. Comme le souligne Mme Brioso : « Nous souhaitons continuer de célébrer la francophonie en finissant le tournoi avec un moment familial et convivial pour tous. »

Concernant les nouveautés pour la rentrée 2025, le CCFL propose un nouveau programme : une classe de karaté et d’autodéfense destinée aux 7 ans et plus, chaque mercredi de 17 h à 18 h. Ce programme intergénérationnel sera dirigé par un nouvel instructeur, ancien maître de karaté, qui a proposé ses services pour enrichir l’offre du CCFL. Débutera également une classe de conversation de niveau pré-intermédiaire pour 10 sessions, financé par le biais de la Communauté francophone accueillante.

De plus, le CCFL continuera ses programmes réguliers. Un atelier Mieux comprendre, mieux vivre, abordera des sujets essentiels tels que la drépanocytose et le bien-être mental le 20 septembre.

