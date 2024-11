Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – L’Action de London-Sarnia

Le 5 novembre dernier, le Réseau Franco-santé du Sud de l’Ontario (Réseau) a offert un webinaire qui a réuni une quarantaine de personnes. L’objectif de la rencontre était de discuter des obstacles linguistiques et culturels rencontrés par les nouveaux arrivants francophones dans le système de santé. Le Réseau voulait aussi sensibiliser à ces défis en évoquant des solutions concrètes pour améliorer l’accès aux soins pour cette communauté souvent laissée pour compte.

Parmi les participants en ligne figuraient des professionnels de la santé, des travailleurs communautaires et des représentants d’organismes engagés auprès des immigrants et des réfugiés. Cette diversité a permis de générer un échange riche d’idées et d’expériences afin de mieux cerner les besoins particuliers des nouveaux arrivants francophones et de proposer des réponses adaptées.

Les panélistes – Rachid Barrima, Stéphanie Blais et Chantal Venne – ont partagé leurs expériences et connaissances pratiques pour aborder ces enjeux. Ils ont également dévoilé trois nouvelles formations accréditées par le Collège canadien des leaders en santé.

Rachid Barrima, immigrant francophone, a témoigné des difficultés qu’il a rencontrées pour accéder aux soins durant la pandémie. Il a souligné l’importance des services d’interprétation pour briser la barrière linguistique. De son côté, Stéphanie Blais, infirmière autorisée, a mis en lumière les défis structurels du système de santé, notamment les longues listes d’attente. Quant à Chantal Venne, elle a présenté les initiatives du Collège Boréal qui offrent un accompagnement pour les nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration dans le système de santé de l’Ontario.

L’un des témoignages les plus poignants de la session fut celui de Fatouma, une réfugiée francophone, qui a partagé son expérience durant sa grossesse. Elle a relaté les difficultés de se faire comprendre par des professionnels de santé anglophones et a souligné la frustration et l’isolement ressentis face aux barrières linguistiques et culturelles. Ce récit a renforcé l’urgence de créer des services d’interprétation et de développer des programmes d’accompagnement adaptés aux particularités des nouveaux arrivants.

En réponse à ces défis, le Réseau Franco-santé a proposé plusieurs solutions pratiques pour améliorer l’accès aux soins des francophones nouvellement arrivés. Parmi celles-ci, le renforcement des services d’interprétation s’avère primordial. « Une bonne communication entre les praticiens et les patients est essentielle pour instaurer un climat de confiance, particulièrement dans des domaines sensibles comme la santé mentale », souligne Houda Zrelli, coordonnatrice de projets au Réseau.

L’objectif est de garantir que les patients francophones puissent exprimer leurs besoins de manière précise et être pleinement compris, afin de prévenir tout malentendu pouvant entraîner des erreurs médicales.

Autre solution avancée lors du webinaire : la création de nouveaux postes bilingues dans les établissements de santé. L’embauche d’une infirmière praticienne au Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, par exemple, a permis de réduire les délais d’attente pour les patients francophones, un modèle à suivre pour d’autres institutions.

En parallèle, il a été suggéré de renforcer les programmes d’orientation à destination des nouveaux arrivants, tels que ceux offerts par le Collège Boréal, et de proposer des formations adaptées aux professionnels de la santé pour mieux comprendre les réalités culturelles des immigrants. Ces formations, qui portent sur des thèmes comme la gestion du stress, l’accompagnement du changement culturel et les interventions fondées sur le trauma, sont disponibles gratuitement, en français et en anglais, sur la plateforme Accès éQuité du Réseau.

« Nous voulons que les immigrants comprennent qu’ils seront bien accompagnés », conclut Houda Zrelli, soulignant ainsi l’importance de ces initiatives pour garantir une prise en charge optimale des nouveaux arrivants francophones. Ces solutions sont essentielles pour assurer une santé plus équitable et inclusive, un objectif partagé par tous les acteurs présents lors de cette rencontre virtuelle.

Photo : Houda Zrelli du Réseau Franco-Santé (Crédit : courtoisie Réseau-Santé)