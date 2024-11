Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – L’Action

Le processus qui a mené à la désignation de Sarnia en vertu de la Loi sur les services en français (LSF) a été plus ou moins long, mais soutenu par une détermination sans faille de la communauté francophone locale. La demande a vu le jour en mai 2018 lors de l’assemblée générale annuelle du Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ), alors qu’un membre a soulevé la question de la désignation de Sarnia.

C’est ainsi qu’en septembre 2018, Patrice Dufour, vice-président du CCFJ, et Tanya Tamilio, présidente du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS), ont fait remonter l’information auprès de la province afin que Sarnia soit désignée en vertu de la LSF. Leurs efforts ont été soutenus par plusieurs acteurs locaux, notamment des élus, des représentants des conseils scolaires, du collège Lambton et de la Chambre de commerce de Sarnia-Lambton.

Après trois ans d’échanges positifs et d’attentes, « le matin du 13 décembre 2021, nous avons été avisés par téléphone que notre demande avait été acceptée et que Sarnia deviendrait la 27e région désignée en vertu de la LSF », se souvient la présidente du CCFS.

« Concrètement, les services fournis par le gouvernement de l’Ontario et ses agences devront accommoder les personnes qui désirent se faire servir en français », ajoute-t-elle. À l’heure actuelle, il y a un manque de professionnels francophones dans la région. L’enjeu est de pourvoir les postes désignés bilingues dans les plus brefs délais.

« Cela fait trois ans que je m’investis pleinement aux rencontres organisées par le ministère des Affaires francophones et, tout au long du parcours, il est évident qu’il n’y a que de la bonne volonté et de la motivation de la part des intervenants pour que les agences et services gouvernementaux s’y conforment. Néanmoins, la problématique reste les ressources humaines. Nous avons des postes désignés bilingues à pourvoir, mais il y a un manque de professionnels francophones », confirme Mme Tamilio.

Une foire d’emploi a eu lieu le vendredi 8 novembre au centre communautaire francophone pour faire part de toutes les offres d’emploi disponibles pour des personnes bilingues. Une soixantaine de personnes qualifiées était attendues pour participer à cette foire dont l’objectif était de remédier au déficit de professionnels francophones dans la région.

« Même si Sarnia est enfin désignée, ça prendra un certain temps pour que les services en français soient pleinement disponibles. Il faut trouver du personnel qui parle la langue. Donc avant qu’on s’aperçoive vraiment du changement, il va falloir le demander. Ça reste tout de même un fier succès pour la communauté », commente Huguette Habel.

Il appartient désormais aux francophones de Sarnia de profiter de ce droit, de demander les services du gouvernement provincial ou ses agences régies par la LSF. De plus, les organismes et les élus doivent travailler ensemble pour que cette victoire se traduise par des services durables et de qualité.

En fin d’entrevue, Mme Tamilio a fait part au journal L’Action, qu’une chanson ayant pour thème la désignation de Sarnia, écrite en collaboration avec l’auteur-compositeur Yao et son équipe, est prévue d’ici la fin du mois pour faire sourire et danser la communauté francophone. Le vidéoclip sera disponible sur YouTube prochainement.

Photo : Patrice Dufour et Tanya Tamilio sautent de joie à la suite de l’annonce de la désignation officielle de Sarnia en vertu de la LSF. (Crédit : CCFS)