Jusqu’à la fin septembre, la Ville de London présente sur écran géant des films pour toute la famille dans tous les parcs de la municipalité. Ces activités gratuites sont coordonnées par des résidents et groupes de quartier, offrant une opportunité de créer des liens entre voisins. Les films débutent au crépuscule, vers 20 h 20 en août et 19 h 45 en septembre. Assurez-vous d’apporter des collations, des rafraîchissements, des chaises et une couverture pour une meilleure expérience cinématographique à l’extérieur. Les soirées cinémas seront annulées en cas de pluie. Pour trouver l’emplacement des parcs et les dates de projection, consultez le https://london.ca/living-london/community-services/neighbourhood-programs-funding/outdoor-movie-nights.

Photo : Ville de London