C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous informons du décès de Sylvie Barbeau (Chmielewski), conseillère scolaire au Conseil scolaire catholique (Csc)Providence, le 22 juillet. En reconnaissance de ses contributions importantes à l’éducation catholique de langue française, les drapeaux du siège social et de toutes ses écoles ont été mis en berne.

Pendant près de 35 ans, Mme Barbeau a contribué à ce que les jeunes Franco-Ontariens reçoivent la meilleure éducation possible. Reconnue pour son engagement à l’éducation catholique de langue française, elle a siégé au poste de conseillère scolaire au Csc Providence et représentait les intérêts des parents de la communauté de Sarnia à la table politique depuis 2018.

De plus, Mme Barbeau a agi en tant qu’enseignante à l’École catholique Saint-Thomas-d’Aquin au fil de sa carrière en enseignement et a été membre de plusieurs associations communautaires francophones pendant de nombreuses années, notamment Les dames de Sainte-Anne, la Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton, l’Entité de planification des services de santé en français du Sud-Ouest, Sarnia Lambton Ontario Health Team et bénévole au River City Shelter.

« Sylvie nous manquera beaucoup. Elle était fort appréciée pour son travail inlassable à défendre nos parents ainsi que nos élèves, déclare Jacques Kenny, président du Csc Providence. Fière d’être francophone et catholique, Sylvie a toujours milité pour que nos écoles puissent offrir une éducation de grande qualité à toutes nos familles. »

Le Csc Providence salue une conseillère scolaire toujours attentive aux besoins des élèves et des contribuables francophones catholiques. La communauté et ses collègues de la table du Conseil et les membres de l’administration perdent en elle une grande collaboratrice de la collectivité de Sarnia.

Une célébration de la vie de Sylvie Barbeau a eu lieu le 31 juillet au River City Vineyard de Sarnia.

Photo (Csc Providence) : Sylvie Barbeau