Alexia Grousson

Au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL), il est hors de question de s’ennuyer pendant les vacances estivales. De nombreuses activités – dont certaines sont destinées aux familles – ont donc été planifiées sur plusieurs jours de la semaine.

Croisière à Détroit

Le 23 juillet, la présidente du CCFSL, Tanya Tamilio a organisé une croisière portant sur l’arrivée des francophones dans la région de Windsor-Détroit. « La visite de l’église Sainte-Anne de Détroit combinée à la croisière sur la Diamond Belle étaient d’une valeur historique très enrichissante. Les commentaires de John Cooper, qui a été notre guide à l’église et sur le bateau ont fait de cette journée une réussite totale! », raconte Ginette Prévost de Sarnia. De plus, après la visite de l’église, l’Alliance française locale a invité le groupe pour un méchoui.

Gymnase

Le gymnase de l’École secondaire Franco-Jeunesse est gracieusement prêté tous les mardis de 15 h à 16 h 30 aux familles qui souhaitent pratiquer une activité sportive ensemble. Ballons et filets sont disponibles afin de jouer au volleyball, au tennis ou même au ping-pong. Il est possible de se grouper à plusieurs familles afin de faire de grosses équipes.

Tournoi de hockey de rue

Le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30, à l’école Franco-Jeunesse, les garçons et filles de 9 à 13 ans peuvent pratiquer le hockey de rue. Pour avoir plus de joueurs et ainsi organiser des tournois amicaux, l’organisme anglophone local Rebound s’est joint au CCFSL.

Jeu de rôles Loup-garou

Les 9 et 16 août ont été organisées les premières sessions du jeu de rôles Loup-garou, pour les enfants de 9 ans et plus. Il s’agit d’un jeu de cartes qui regroupe des loups-garous, des simples villageois ou des villageois ayant un avantage comme celui d’être voyant, voleur, chasseur, cupidon, etc. La narration peut commencer. Chaque nuit, un joueur est dévoré par les loups. Le jour, ils doivent cacher leurs identités et se faire passer pour des villageois. Ces derniers doivent, quant à eux, trouver qui sont les loups afin de les éliminer. Ce jeu d’ambiance, avec des rôles secrets, des doutes, du bluff et des discussions animées, garantit une belle soirée aux participants.

Un mot mille peintures

Orchestré par l’artiste Caroline Moreault, l’atelier a lieu le mardi de 10 h à 12 h au CCFSL. L’idée est de peindre librement à partir d’un mot suggéré. Pour s’inscrire, communiquer avec le centre communautaire à l’adresse ccfsarnia@gmail.com.

Photo (CCFSL) : Des membres du CCFSL et des résidents de Windsor ont participé à une croisière intéressante ayant pour thème l’arrivée des francophones dans la région de Windsor-Détroit.