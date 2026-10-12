Le Centre Jolliet mise sur la relève

Le Centre culturel francophone Jolliet entame une nouvelle année avec un conseil d’administration renouvelé. Pour 2026-2027, l’organisme présente un mélange d’expérience, d’engagement communautaire et de nouvelles voix.

À la présidence, Normand Prévost poursuivra son engagement à la tête du Centre Jolliet. Il sera épaulé par Patrice Dufour (vice-président), Stéphane Messier (trésorier) et Patricia Boivin (secrétaire). Le conseil d’administration compte également Jacqueline Croft, Ann-Marie De Araujo, Yves Dubé, Francine Haché, Anthony Hurtubise, Nadia Ouzzif et Nathalie Roy. Pour sa part, Marie-Claude Émond poursuivra son rôle d’agente de développement.

L’arrivée d’Anthony Hurtubise, Nadia Ouzzif et Nathalie Roy constitue l’un des principaux changements. Le Centre souhaite s’appuyer sur leur énergie et leur proximité avec les nouvelles générations pour rejoindre davantage les membres de la communauté francophone.

Plusieurs membres de la nouvelle équipe ont d’ailleurs travaillé comme enseignants au sein des conseils scolaires francophones.

Pour Normand Prévost, cette expérience représente un atout. Une meilleure communication accrue avec les directions d’école devrait aider le Centre à mieux comprendre les réalités vécues dans les établissements et à maintenir des liens plus étroits avec les jeunes et leurs familles.

Cette présence de la relève pourrait aussi favoriser la diversification des activités proposées par l’organisme, estime le président.

Ce renouvellement s’accompagne du départ de Rachelle et Paul Bourgeois, qui ont choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat après dix ans au sein du conseil.

Après 68 ans d’existence, le Centre culturel entend ainsi poursuivre sa mission tout en cherchant à rejoindre de nouveaux publics et à renforcer ses liens avec les écoles et la communauté. Sur le plan financier, M. Prévost se veut rassurant, le Centre est « en bonne santé financière ». Il souligne toutefois que l’organisme demeure exposé aux défis liés à l’obtention de subventions.

Le Centre Jolliet aborde donc sa 69e année avec la volonté de préserver ses acquis tout en faisant une place aux nouvelles idées.

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Photo : Le conseil d’administration 2026-2027 (Photo : Centre culturel Jolliet)