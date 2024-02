Alexia Grousson

Pour souligner le bien-être et la santé mentale des jeunes, plusieurs élèves de l’École secondaire Gabriel-Dumont de London ont organisé une Foire en santé mentale, le lundi 15 janvier.

Pour la première fois, l’école accueille un programme Jack, comité de bien-être d’élèves composé d’une quinzaine d’adolescents de la 9e à la 12e année. Ce programme vise à améliorer la santé mentale des jeunes par le biais de formations, de certifications et de conférences dans tout le Canada.

À l’occasion de la Foire en santé mentale, les jeunes leadeurs du comité ont offert plusieurs activités encadrant divers thèmes.

« Il y avait un kiosque Bell Cause pour la cause avec des jeux de questions, des échanges portant sur la gratitude et les habitudes à mettre en place pour prendre soin de soi. Le kiosque Jack, la pêche aux règles d’or expliquait aux jeunes l’importance de se soutenir entre eux ainsi que les gestes et les mots à privilégier dans leurs échanges. Un autre kiosque abordait la santé mentale en général, les expériences des jeunes de l’organisme Santé mentale en milieu scolaire Ontario ainsi que les stratégies de gestion du stress avant les examens.

« Enfin, il y avait des formulaires à remplir afin de guider ces élèves dans la découverte des services et d’avoir leur opinion en lien avec la planification d’une autre journée sur le même thème », explique Josée Goudreault, travailleuse sociale en santé mentale au Conseil scolaire Viamonde.

Plusieurs organismes locaux étaient également présents, dont le Carrefour des femmes du Sud-Ouest et le Carrefour communautaire francophone de London. Ceux-ci ont animé des jeux et ont échangé avec les élèves concernant les activités de loisirs et de bien-être qu’ils proposent.

Ils ont aussi informé les jeunes sur le bénévolat, les emplois disponibles et les services d’aide et d’assistance existants dans la région.

« Le leadership démontré par notre comité a été épatant. Plusieurs élèves dans la section Jack ont seulement 14 ans mais ont su animer avec dynamisme et confiance des jeux pour les 500 élèves. C’est une belle réussite et un excellent début pour cette nouvelle section Jack, comité de bien-être d’élèves », conclut Mme Goudreault.

Cependant, le comité d’élèves ne s’arrête pas là. En effet, au cours de la journée de transition des 6es années venus visiter l’école secondaire, ces derniers ont été accueillis par des membres du comité qui avaient prévu des activités sur le bien-être. De plus, cet hiver les jeunes leadeurs s’engagent à obtenir le certificat Être là, qui les aidera à reconnaître des problèmes de santé mentale chez une autre personne, comment la soutenir en toute sécurité et l’orienter vers l’aide dont elle a besoin.

Le comité d’élèves a également participé à des ateliers portant sur la gestion du stress précédant les examens et compte organiser une activité en lien avec ce thème au mois de juin afin d’aider les adolescents de 10e année qui seront au cœur de l’action.

Photo (École Secondaire Gabriel-Dumont) : L’École Gabriel-Dumont accueille un programme Jack.