Alexia Grousson

Comme c’est la coutume, une fois par mois le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) organise une « Popote entre amis ». La première de l’année a eu lieu le mercredi 24 janvier et six personnes y ont participé.

« Avec les membres du CCFS, nous discutons d’avance des plats que nous pourrions proposer à la communauté. Au cours de la pandémie, nous avions planifié des repas chauds, donc nous savons ce qui plaît aux participants. Puis, nous choisissons aussi des repas qui peuvent servir à alimenter de grandes familles », relate Sasha Jamieson, membre du CCFS.

L’activité est divisée en deux temps, une session de deux heures et demie le matin et une autre l’après-midi.

« Nous procédons de cette façon car nous ne voulons pas que les participantes soient trop fatiguées d’être restées debout une journée entière. Alors, nous prenons quatre participantes le matin et quatre autres l’après-midi. Ainsi, elles sont plus à l’aise de prendre part à l’activité. Elles peuvent aussi s’assoir à tout moment et nous passons du bon temps à discuter ensemble », ajoute Mme Jamieson.

Pour la session du 24 janvier, deux plats ont été cuisinés : des cannellonis au fromage et du poulet gingembre à l’orange. Le tout était accompagné d’une soupe au bœuf et d’un gâteau aux carottes.

« Les participantes ont vraiment aimé l’activité. Nous encourageons les personnes de plus de 65 ans à s’y inscrire. Plaisir garanti! », conclut Sasha Jamieson.

Photo (CCFS) : Des participantes préparent les cannellonis.