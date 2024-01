Alexia Grousson

Une quinzaine de jeunes ont joué à la chaise musicale au Carrefour communautaire francophone de London (CCFL). Deux équipes de sept personnes, une de filles et l’autre de garçons, se sont affrontées pour occuper les six chaises disponibles.

Les joueurs circulaient autour des chaises placées en cercle au son de la musique. Dès que la musique s’arrêtait, les participants devaient s’assoir le plus rapidement possible sur une des chaises. Celui resté sans chaise était éliminé et une des chaises était retirée du cercle. Ainsi se poursuit le jeu jusqu’à ce qu’il ne reste plus de chaise. Les gagnants des deux premières parties se sont ensuite affrontés avec d’autres volontaires.

« Les jeunes adorent la musique et jouer, alors le jeu des chaises musicales est un mélange parfait pour eux. Nous l’avons mis en place après la période d’aide aux devoirs pour qu’ils puissent relaxer et s’amuser. Ils ont tellement aimé que nous aimerions en faire une routine », commente Delphine Inagateka, travailleuse d’établissement dans les écoles.

L’organisme débutera également une activité Zumba pour les jeunes dès le 1er février.

La Ville de London a aussi récemment approuvé l’installation d’une patinoire dans le parc Ed Blake, pour donner suite à une demande du CCFL. « La patinoire est en cours d’installation. Nous surveillons le développement des travaux tous les jours ainsi que les conditions météorologiques. Elle sera ouverte en priorité à la communauté de la zone et aux francophones. Nous sommes en train de peaufiner les détails quant aux créneaux horaires et aux activités proposées. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir aux nouveaux arrivants une première expérience de patinage sur glace », explique avec enthousiasme François Kodji, agent culturel au CCFL. À cet effet, l’organisme est à la recherche de patins. Tous les dons déposés au Carrefour communautaire seront les bienvenus.

Concernant les activités sportives de l’organisme, elles reprendront en février. Au programme : basketball pour les jeunes (lundi), soccer pour adultes (mardi), volleyball pour adultes (jeudi), pickleball pour adultes et aînés (vendredi) ainsi que soccer pour enfants et initiation à la motricité pour les 4 à 7 ans (samedi).

Pour plus de renseignements : ccflondon.ca.

Photo (CCFL) : Les enfants ont eu beaucoup de plaisir au jeu de la chaise musicale.