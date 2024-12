Alexia Grousson

La solidarité et le partage prennent une signification particulière pendant la période des Fêtes, un moment de l’année empreint de chaleur humaine et de générosité. Ces valeurs sont importantes pour renforcer les liens, apporter du réconfort, créer des souvenirs inoubliables et semer l’espoir.

C’est avec cet état d’esprit que pour la cinquième année consécutive, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) s’associe avec les deux conseils scolaires francophones pour permettre à cinq familles francophones de passer de belles Fêtes par le biais de l’initiative Joie de Noël.

Les familles ont déjà été choisies avec l’aide des écoles et des agents de liaison communautaire. Chacun des conseils scolaires francophones a sélectionné deux familles et la cinquième a été choisie par la communauté.

« L’idée est venue de notre désir d’aider la communauté. Nous avions le rêve de partager la chaleur des Fêtes en apportant un peu de réconfort et de joie à ceux qui en ont le plus besoin », commente Tanya Tamilio, présidente du CCFS.

L’initiative Joie de Noël invite la communauté à se mobiliser. Il y a plusieurs façons d’y participer. Cela peut être avec des cartes-cadeaux ou un don monétaire (fait en ligne ou sur place). Les participants peuvent également apporter des cadeaux tels que vêtements, produits essentiels ou jouets neufs au centre communautaire.

Pour aider à répondre aux besoins particuliers des familles, il existe une autre possibilité. Le sapin du CCFS compte plusieurs étoiles, et toutes correspondent à un besoin particulier d’une famille, un cadeau ou une aide particulière. Il suffit de choisir une étoile. La date limite pour faire un don est le 12 décembre.

« Nous remercions la communauté pour sa générosité et son soutien. Son aide sans faille à toutes nos activités est très précieuse et permet d’illuminer des sourires. Cette initiative permettra de répondre aux besoins de familles locales et de leur apporter un peu de réconfort. Chaque geste compte et ensemble, nous pouvons faire une réelle différence pour ces familles. Nous pouvons faire de ce temps de l’année un moment inoubliable pour chacune d’elles », conclut David Lauzier, coordonnateur de la programmation au CCFS.

Photo (CCFS) : Le sapin du CCFS compte plusieurs étoiles correspondant à un besoin particulier d’une famille.