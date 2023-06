Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé, le samedi 3 juin, un tournoi de volleyball pour célébrer la Journée mondiale des réfugiés. Cette activité sportive a permis de rassembler les résidents de London autour d’une passion commune.

Six équipes représentant la diversité culturelle et linguistique de la région ont participé au tournoi. Elles ont offert un aperçu de la richesse de la communauté francophone et des cultures qui coexistent harmonieusement dans la municipalité. C’était l’occasion de célébrer les réfugiés et de penser à leur parcours, tout en célébrant l’unité par le biais du sport.

Chaque équipe a joué sept matchs avant de se qualifier pour la finale qui opposait Les Hirondelles à l’équipe Aled Connexion. Le match final a été disputé avec intensité et Les Hirondelles ont remporté le tournoi 25 à 23, démontrant leur habileté, leur esprit d’équipe et leur détermination.

Ce tournoi a été bien plus qu’une simple compétition sportive. Il a permis de sensibiliser la communauté à la cause des réfugiés et d’encourager l’inclusion et l’acceptation mutuelle. Les joueurs et les spectateurs ont pu constater l’importance du sport en tant que vecteur de rassemblement et d’échange interculturel.

« L’objectif de ce tournoi est de créer un environnement inclusif et solidaire, explique Rachid Barrima, coordinateur du Carrefour ethnoculturel francophone. Cet événement vise à sensibiliser le public aux défis auxquels les réfugiés doivent faire face et à promouvoir l’intégration sociale. Il propose une occasion de célébrer la diversité culturelle et de reconnaître les contributions positives des réfugiés à la société. En favorisant les rencontres interculturelles, ce tournoi aspire à renforcer les liens communautaires et à promouvoir l’inclusion, l’empathie et la compréhension mutuelle. »

Source : CCFL

Photo : Les gagnants montrent leur trophée avec fierté.