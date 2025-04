Alexia Grousson

Le 12 avril, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) et l’école secondaire Saint-François-Xavier se sont transformés en véritable terrain de jeu pour accueillir une chasse aux œufs de Pâques.

En collaboration avec le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ), la garderie La Ribambelle et le Conseil scolaire catholique Providence, une cinquantaine d’enfants ont été répartis en deux groupes, selon leur âge, afin de participer à l’événement tant attendu.

Les plus petits, de 0 à 4 ans, ont vécu leur première chasse aux œufs dans une ambiance encadrée. Accompagnés de leurs parents, ils ont exploré une zone spécialement aménagée afin de trouver des œufs colorés qui y avaient été dissimulés. Munis dun sac, ils devaient trouver quatre œufs numérotés de 1 à 4, et les ramener au gymnase. Des bénévoles les y attendaient pour échanger leur sac contre leur récompense : des œufs en chocolat. Certains œufs, contenant des symboles secrets, rapportaient à ceux qui les ramenaient, des chocolats de plus grosse taille. Une fois terminé, ce fut au tour des enfants âgés de 5 à 12 ans. Au total, ce sont plus de 200 œufs en plastique qui ont été cachés.

Pendant qu’un groupe participait à la chasse aux œufs, l’autre attendait patiemment son tour dans le gymnase. Là, les jeunes pouvaient profiter des ateliers sur le thème de Pâques tels que du bricolage, du collage, des dessins et des décorations de biscuits. Un coin pour prendre des photos décoré aux couleurs printanières, et où se trouvait Monsieur Lapin, permettait aux familles d’immortaliser le moment.

« Les familles ont particulièrement aimé l’idée des photos souvenirs : chacune d’elles prenait une photo et la recevrait plus tard. Il s’agit d’une belle initiative pour voir leurs enfants grandir au fil des années », relate Normand Prévost, président du CCFJ.

Une collation composée de muffins et de boissons a été servie. Pendant ce temps, des comptines en français résonnaient dans la salle pour créer une ambiance joyeuse.

Une quinzaine de bénévoles étaient présents, dont des élèves du secondaire, pour encadrer les enfants, accueillir les familles, vérifier les présences, guider les déplacements, participer à l’installation et au rangement.

« L’activité s’est déroulée sans accroc grâce à une excellente collaboration entre les organismes impliqués. Chacun connaissait son rôle et, malgré les efforts requis, tous ont senti que leur contribution a été pleinement appréciée. Cette chasse aux œufs de Pâques reste, année après année, un moment attendu de toute la communauté », conclut Normand Prévost.

Photo (CCFS) : La visite de Monsieur Lapin a rendu les enfants très heureux.